Sí. Voy a ser muy injusto con la hermandad de los Dolores del Puente. Sé que no se lo merecen, pero este Lunes Santo me ha llevado a esto. De hecho, estas líneas nacen también de cierta frustración. Y voy a ser injusto porque he visto a Dolores del Puente parado en Cisneros y Especerías. Cuarenta minutos de espera por el retraso que llevaba el Lunes Santo. Cuarenta minutos viendo a esta cofradía parada es injusto, para ellos y para el público. Esta cofradía es mucho más que ese tiempo de espera. De ese tramo de calle en el que fueron comprimiendo a los nazarenos. De los hombros fríos, los pies doloridos de estar de pie sin andar y las espaldas cansadas. El público aguantó con paciencia, sin molestar el cortejo. Los nazarenos de los Dolores mantuvieron el tipo, y no es fácil. El problema es que mucha gente sólo verá a esta cofradía en ese momento de parón. El nuevo recorrido oficial dificulta moverse y buscarla. Es más, es tan largo, que hay que esperar mucho para que una cofradía salga y pueda disfrutarse.

Por eso, no puedo hablar de lo que me gusta ver sus nazarenos ordenados en la calle. La impresionante imagen del Cristo del Perdón hablando con el Buen Ladrón. El rostro de Gestas como contrapunto. La mecida precisa de los portadores. Eso sí, cuando la campana repiqueteó llamando a los portadores, rápidamente el trono se elevó y se dejó llevar por los sones de 'Al Cristo del Amor', de López Farfán, que interpretó la Unión Musical Eloy García. La Virgen de los Dolores del Puente estaba impresionante este Lunes Santo. La visión del añorado Jesús Castellanos sigue muy vigente. Supo imprimirle un carácter distinto a esta imagen, que se mantiene y le hace destacar en un día con devociones muy importantes. Sobre su peana dorada y con sus azucenas y el cardo a los pies, el trono es una enciclopedia de simbología mariana, donde dejar llevar los ojos a los múltiples detalles que la adornan. 'Virgen del Valle' fue la marcha con la que retomó la marcha, interpretada por la Banda de Música de la Esperanza. Una música perfecta para esta imagen. Sí, iba a ser injusto con esta cofradía, pero al final, da igual donde esté, que uno no puede menos que rendirse a la evidencia.