La mañana se levantó con más fresco que en días pasados y cierto runrún de que podría llover en algún momento. Poco a poco los miedos fueron pasando y las previsiones de alguna llovizna alejándose a la madrugada ya del Martes Santo. Pero eso será otra batalla.

Este Lunes Santo cuenta con todas las cofradías en la calle, saliendo en hora. Crucifixión, Pasión, Gitanos, Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes están en la calle. La bulla se ha hecho más presente en el Centro, impidiendo la circulación del público con normalidad. Mucha gente y con el Cautivo como uno de los grandes imanes de la devoción de este día.

El retraso acumulado ronda los 30 minutos, provocando que Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes tengan que esperar para poder entrar en el recorrido oficial, que por segundo día está dando muestras de que no está funcionando.

Crucifixión

La primera procesión del Lunes de Pasión despierta el interés de todo un barrio que celebra el paseo, después de dos años de pandemia, de sus titulares por las calles. Ya han pasado 36 años desde la primera salida del Santísimo Cristo de la Crucifixión y María Santísima del Mayor Dolor en su Soledad. SIGUE LEYENDO.

Cautivo

Marina se había acostado pasadas las 3.30 horas del ya Lunes Santo. El encierro del Prendimiento se alargó más de lo que esperaba, pero no se arrepentía aunque se tuvo que levantar temprano para trabajar. Eso no le impidió bajar esta tarde del Lunes Santo muy temprano, al poco de salir, para coger sitio en la calle Carril. Le acompañaba su hija Sofía. En un lado de la acera esperaba con ilusión la llegada de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad. SIGUE LEYENDO.

Gitanos

Ya se escuchan palmas y taconeos en la Calle Frailes, todavía queda para la salida de Jesús de la Columna, al menos una hora. A la puerta de la cofradía se ven las guitarras y son algunos los nazarenos y las mantillas que aprovechan para un picoteo rápido antes de empezar a procesionar. SIGUE LEYENDO.

Sí. Voy a ser muy injusto con la hermandad de los Dolores del Puente. Sé que no se lo merecen, pero este Lunes Santo me ha llevado a esto. De hecho, estas líneas nacen también de cierta frustración. Y voy a ser injusto porque he visto a Dolores del Puente parado en Cisneros y Especerías. Cuarenta minutos de espera por el retraso que llevaba el Lunes Santo. Cuarenta minutos viendo a esta cofradía parada es injusto, para ellos y para el público. SEGUIR LEYENDO.