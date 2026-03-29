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Horarios e itinerarios del Lunes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026

Las cofradías de Pasión, Crucifixión, Gitanos, Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes procesionarán el Lunes Santo 2026 en Málaga, con salidas escalonadas entre las 15.55 y las 17.30 horas

Jesús Cautivo el Lunes Santo de 2025

Jesús Cautivo el Lunes Santo de 2025 / Álex Zea / LMA

La Opinión

Horarios e itinerarios completos del Lunes Santo en la Semana Santa de Málaga, este 2026, por orden de paso por el recorrido oficial, que comienzan en la plaza de la Constitución y termina con la salida desde el interior de la Catedral de Málaga o el paso por la torre sur de la Catedral.

Las cofradías que participan este Lunes Santo, por orden de paso por el recorrido oficial, son: Pasión, Crucifixión, Gitanos (Columnas), Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes.

Guía rápida para entender los horarios

Los horarios se muestran con estas referencias:

  • Salida: hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad.
  • Tribuna: paso por la Tribuna Principal.
  • Torre Sur: paso por Torre Sur.
  • Catedral: hora de paso por Catedral (si procede).
  • Encierro: hora aproximada de encierro en la sede.

Cofradías del Lunes Santo organizadas por hora de salida:

  • Crucifixión — Salida 15:55h | Encierro 01:00h
  • Gitanos (Columna) — Salida 16:45h | Encierro 00:30h
  • Pasión — Salida 16:50h | Encierro 23:25h
  • Dolores del Puente — Salida 17:30h | Encierro 00:30h
  • Cautivo — Salida 17:30h | Encierro 02:30h
  • Estudiantes — Salida 17:30h | Encierro 01:00h

Horarios e itinerarios completos del Lunes Santo por orden de paso por el recorrido oficial:

Pasión

Nombre oficial: REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL Y DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR DOLOROSO

Sede: Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula (Centro)

Horarios: Salida 16:50h | Tribuna 17:35h | Torre Sur 19:35h | Catedral 19:45h | Encierro 23:25h

Itinerario: Iglesia de los Santos Mártires → Plaza de los Mártires → Santa Lucía → Plaza Jesús de la Pasión → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Méndez Núñez → Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Carretería → Nosquera → Comedias → Plaza de los Mártires e Iglesia de los Santos Mártires

Crucifixión

Nombre oficial: FERVOROSA HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CRUCIFIXIÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR EN SU SOLEDAD

Sede: Parroquia del Buen Pastor (Barrio de Capuchinos)

Horarios: Salida 15:55h | Tribuna 18:25h | Torre Sur 20:25h | Catedral 20:35h | Encierro 01:00h

Itinerario: Casa Hermandad → Diego de Siloé → Negros → Cruz Verde → Refino → Peña → Mariblanca → Álamos → Cárcer → Casapalma → Méndez Núñez → Comedias → Santa Lucía → Plaza Jesús de la Pasión → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → Plaza de la Aduana → Alcazabilla → Plaza María Guerrero → Plaza de la Merced → Álamos → Mariblanca → Peña → Refino → Carrión → Diego de Siloé y a su Templo.

Gitanos (Columna)

Nombre oficial: VENERABLE Y MUY ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA O

Sede: Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula (Centro)

Horarios: Salida 16:45h | Tribuna 19:00h | Torre Sur 21:00h | Catedral — | Encierro 00:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Frailes → Peña → Mariblanca → Carretería (Plza. San Buenaventura) → Carretería → Tribuna de los Pobres → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Madre de Dios → Plaza de la Merced → Merced → Frailes y Casa Hermandad.

Dolores del Puente

Nombre oficial: ANTIGUA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DEL PUENTE

Sede: Parroquia de Santo Domingo (Barrio del Perchel)

Horarios: Salida 17:30h | Tribuna 19:50h | Torre Sur 21:50h | Catedral 22:00h | Encierro 00:30h

Itinerario: Iglesia Santo Domingo Guzmán → Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás → Pasillo de Santo Domingo → Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez → Cerrojo → Martinete → Zurrado res → Plaza Imagen → Polvorista → Llano de Doña Trinidad → Álvaro de Bazán → Mármoles → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Nueva → Plaza de Félix Sáenz → Sagasta → Plaza Arriola → Atarazanas → Prim → Puente de la Esperanza → San Jacinto → Plaza Fray Alonso de Santo Tomás e Iglesia de Santo Domingo Guzmán.

Cautivo

Nombre oficial: REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO, MARÍA SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD CORONADA Y DEL GLORIOSO APOSTOL SANTIAGO

Sede: Parroquia de San Pablo (Barrio de la Trinidad)

Horarios: Salida 17:30h | Tribuna 20:30h | Torre Sur 22:35h | Catedral — | Encierro 02:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Barrera de la Trinidad → Plaza de Jesús Cautivo → Trinidad → Plaza Montes → Carril → Mármoles → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Cisneros → Pasillo Santa Isabel → Puente de la Aurora → Rampa de la Aurora → Trinidad → Plaza de Jesús Cautivo → Barrera de la Trinidad y Casa Hermandad.

Estudiantes

Nombre oficial: COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO CORONADO DE ESPINAS Y NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA

Sede: Iglesia del Santo Cristo (Centro)

Horarios: Salida 17:30h | Tribuna 21:40h | Torre Sur 23:40h | Catedral — | Encierro 01:00h

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Itinerario: Casa Hermandad → Alcazabilla → Plaza de la Aduana → Císter → Santa María → Molina Lario → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → Císter → Plaza de la Aduana → Alcazabilla y Casa Hermandad.

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