Así ha sido el Lunes Santo en Málaga 2026: los capirotes

El Lunes Santo malagueño dejó una tarde de estampas muy distintas, entre cambios de recorrido, salidas esperadas, emoción popular y escenas de notable valor artístico. Novedad, música, patrimonio y devoción compartida marcaron una jornada de gran intensidad en la calle. Pero siguen apareciendo problemas que no se terminan de resolver. Grupos de personas atrapados por cortejos que deambulan por un Centro bloqueado por el recorrido oficial, calles vacías por aforos de seguridad y que saturan las vecinas y policías locales superados en ocasiones por la magnitud de los problemas a los que se enfrentan.

La respuesta del público

La salida del Cautivo y la Trinidad: emoción pura

Es difícil describir la emoción que se vive en la salida de Jesús Cautivo y la virgen de la Trinidad. Hay que vivirlo, pero para ello hay que esperar muchas horas, aguantar las inclemencias del tiempo y la convivencia, no siempre fácil, con los que van llegando. Estar ahí no está hecho para cualquier, se requiere mucha devoción.

La maniobra

El Coronado de Espinas en la plaza del Siglo y Calderería

El Coronado de Espinas ha hecho una maniobra de las que se recuerdan mucho tiempo al enlazar las marchas ‘Consummatun est’ y ‘Nazareno de la Salutación’ y que ha empezado en la plaza del siglo y ha acabado en Calderería. Gran trabajo de la banda y del trono, en un entorno propicio para lucirse en la maniobra..

La marcha

La Sinfónica de la Trinidad, un seguro de calidad

La Banda Sinfónica de la Trinidad Coronada se ha convertido en un seguro para la cofradía. Cuenta con una formación madura y bien trabajada. Con ‘A Ti... Manué’, de Juan José Puntas Fernández, realizó una interpretación de nivel en una pieza melódica, que necesita estar bien intrepretada, y con un difícil solo de trompeta.

Perfecto estreno de recorrido de la Pasión Curva de la Pasión de la calle Casapalma a la calle Álamos con la marcha ‘Todos los caminos llevan a la Esperanza’ y la cantidad de público que había en estas dos nuevas calles en su recorrido, nuy arropados a la vuelta.

El paso detrás de la tribuna, un castigo Es normal que no motive mucho pasar por detrás de la tribuna oficial, con las autoridades dando la espalda, pero el paso a palilleras de la Pasión y Crucifixión por esa zona dejó una estampa rara y sin emoción.

Aforo de calles sin sentido y tapones Será el nuevo recorrido que embolsa gran parte del Centro o el plan de aforado, pero moverse es complicado. Extraña el cierre de la calle Nueva que bloquea las vecinas o el tapón en la plaza del Siglo al paso de Dolores del Puente

Visto en redes sociales

La limpieza, el ruido y las procesiones, una combinación que no funciona cuando están cerca

La otra crónica

Las procesiones, la IA y la dictadura del algoritmo

La Semana Santa de Málaga, y en general todas las expresiones de fe popular que inundan las calles estos días, se han convertido, sin pretenderlo, en una resistencia contra los nuevos tiempos tecnológicos. Esto no quiere decir que los cofrades no usemos las redes sociales y no estemos expuestos a la dictadura de los algoritmos. Pero el simple hecho de reunirse, participar en un acto tan cercano y presencial como una procesión, el reencuentro con la gente más allá de la pantalla o el disfrutar de la calle se convierte casi en un acto de rebeldía. Es verdad que nadie va a renunciar al móvil, a la app que te dice por dónde van los tronos o que te reconoce qué Virgen es al instante. Pero estar presente, compartir espacio con otro al que ves la cara y discrepas, pero te unes bajo el varal o el capirote, es lo más revolucionario que uno de puede imaginar ante la dictadura tecnológica en la que vivimos.

La otra foto

Una representación de la directiva de la Asociación Nacional de Víctimas del Terrorismo acompañó al cortejo del Señor Atado a la Columna

Representantes de la Asociación Nacional de Víctimas de Terrrorismo en la procesión de Gitanos. / Eduardo Nieto

¿Sabías que...?

Durante el proceso de restauración del manto procesional de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza, aparecieron en el forro estas plegarias manuscritas por las propias bordadoras del taller de las Adoratrices. Arte y Fe, pilares fundamentales sobre las que se cimentan obras de gran proyección artística. Esta imagen se puede ver, junto a otras 44 de curiosidades cofrades en la exposición ‘Detalles de Pasión’, que puede verse en el Cementerio de San Miguel hasta el 14 de abril,