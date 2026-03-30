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Semana Santa de Málaga 2026
Lunes Santo 2026: sigue en directo el desarrollo de las procesiones por las calles de Málaga
El Lunes Santo 2026 de Málaga estará marcado por cambios en horarios y orden de paso, con Pasión abriendo el recorrido oficial en una jornada de gran devoción popular, barrios repletos y momentos clave protagonizados por Cautivo, Dolores del Puente y Estudiantes
El Lunes Santo 2026 de Málagavolverá a ser una fecha clave dentro de la Semana Santa malagueña, con cambios relevantes en el orden de las procesiones, ajustes horarios y una gran expectación en torno a cofradías como Pasión, Crucifixión, Gitanos, Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes.
Málaga capital vivirá un día de intensa emoción cofrade, en el que se mezclarán la devoción de siempre, el recogimiento, la identidad de los barrios y el peso de una tradición centenaria que sigue renovándose año tras año.
Quienes busquen toda la información sobre el Lunes Santo Málaga 2026, sus cofradías, sus horarios y los cambios en el recorrido oficial, deberán tener en cuenta varias modificaciones importantes. La principal afecta a Pasión, que este año será la primera hermandad en pasar por el itinerario oficial. La corporación adelanta su salida y modifica su recorrido para acceder a la Tribuna Oficial a las 17.35 horas por el lateral de la plaza de la Constitución, después de iniciar su estación de penitencia a las 16.50 horas
Horarios e itinerarios del Lunes Santo
Las cofradías de Pasión, Crucifixión, Gitanos, Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes procesionarán el Lunes Santo 2026 en Málaga, con salidas escalonadas entre las 15.55 y las 17.30 horas
Alfonso Vázquez
Dolores del Puente: una convivencia de siglos incompleta en el Cristo del Perdón
El misterio actual, «tal y como lo vemos», con la Virgen de la Encarnación, el San Juan Evangelista, el Cristo del Perdón y los dos ladrones, no se estrenó hasta el Viacrucis jubilar del año 2000. Y tras la coronación canónica de la Virgen de los Dolores en 2004, en la Semana Santa de 2005 «es cuando ya vuelve a salir otra vez el grupo, hasta el día de hoy».
Alfonso Vázquez
Pablo Gutiérrez, el cartelista de la Semana Santa de Málaga que ‘borda’ su arte
Con sólo 22 años, el malagueño Pablo Gutiérrez compagina sus estudios en Sevilla como especialista en restauración de tejidos, con su vocación como cartelista para varias cofradías de Málaga, en las que ya deja un sello muy distinguible, con obras que fusionan tradición y modernidad.
La Opinión
Comenzamos el Lunes Santo echándole una mirada al Domingo de Ramos
Aquí os dejamos nuestros capirotes, en el que analizamos lo mejor y lo mejorable del Domingo de Ramos.
https://www.laopiniondemalaga.es/semana-santa/domingo-de-ramos/2026/03/29/sido-domingo-ramos-malaga-2026-capirotes-128567547.html
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