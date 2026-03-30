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Semana Santa de Málaga 2026

Lunes Santo 2026: sigue en directo el desarrollo de las procesiones por las calles de Málaga

El Lunes Santo 2026 de Málaga estará marcado por cambios en horarios y orden de paso, con Pasión abriendo el recorrido oficial en una jornada de gran devoción popular, barrios repletos y momentos clave protagonizados por Cautivo, Dolores del Puente y Estudiantes

Cautivo | Lunes Santo 2025

Cautivo | Lunes Santo 2025 / Álex Zea / LMA

Miguel Ferrary

F. J. Cristófol

Esperanza Mendoza

José Luis Dago

El Lunes Santo 2026 de Málagavolverá a ser una fecha clave dentro de la Semana Santa malagueña, con cambios relevantes en el orden de las procesiones, ajustes horarios y una gran expectación en torno a cofradías como Pasión, Crucifixión, Gitanos, Dolores del Puente, Cautivo y Estudiantes.

Málaga capital vivirá un día de intensa emoción cofrade, en el que se mezclarán la devoción de siempre, el recogimiento, la identidad de los barrios y el peso de una tradición centenaria que sigue renovándose año tras año.

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Quienes busquen toda la información sobre el Lunes Santo Málaga 2026, sus cofradías, sus horarios y los cambios en el recorrido oficial, deberán tener en cuenta varias modificaciones importantes. La principal afecta a Pasión, que este año será la primera hermandad en pasar por el itinerario oficial. La corporación adelanta su salida y modifica su recorrido para acceder a la Tribuna Oficial a las 17.35 horas por el lateral de la plaza de la Constitución, después de iniciar su estación de penitencia a las 16.50 horas

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