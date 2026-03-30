El Lunes Santo sin dobleces: los Gitanos desde calle Frailes

Hay pocos momentos que puedan explicar mejor el ser de la Semana Santa de Málaga con más autenticidad que la salida de los Gitanos. El ambiente es variado, por momentos difícilmente descriptible, pero siempre sin dobleces. Poca impostura y muchísima verdad en calle Frailes para uno de los grandes momentos del Lunes Santo. Al pasar la Crucifixión por calle Cruz Verde, se abrían las puertas de la casa hermandad y comenzaba a desplegarse el original cortejo de la Columna.

Pepe Losada, histórico hermano mayor de la corporación, junto al actual hermano mayor, José Eloy Losada, aparecían allá por donde uno mirase, siempre presentes en un entorno más suyo que de nadie. Levantaba el trono del Señor José Eloy para la primera y sencilla maniobra. Sin mecer y sin más que los aplausos del público. Acto seguido, tres caballeros legionarios tocaban al cornetín el toque de oración.

El encargado de sacar el trono desde el interior de la casa de hermandad fue el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García.

Cuando el Cristo de los Gitanos ya había ganado la calle Frailes a los sones de la trianera María Santísima del Rocío, interpretada por la banda de la hermandad, el sol entraba desde el callejón de Hinestrosa e impactaba sobre la talla mientras el público vitoreaba aquello de: “¡Moreno, moreno!”.

Tras el trono apenas cuatro docenas de acompañantes como promesa que, como es habitual, al llegar a la Tribuna de los Pobres se multiplica.

La salida de la banda de cornetas permite que el público pueda ganar terreno y arrope la salida de la Virgen de la O mientras el Señor avanza hacia calle Peña.

“¿Qué le pasa a la banda?”, pregunta nervioso uno de los mayordomos de trono. Los arbotantes delanteros de la Virgen ya están fuera y no ha empezado a sonar la música. La espera, tensa, se termina cuando la banda de Zamarrilla ataca los primeros compases del himno de Andalucía. El trono se clava y arranca con una larga mecida para ir comenzando la difícil maniobra de salida. Suena Virgen de la O, marcha compuesta por Moreno Pozo en 2024.

Es difícil no tirar de tópico cuando la luz del sol se refleja en el bordado del manto de la Virgen y resuenan en la cabeza los versos de Federico: “La noche no quiere venir / para que tú no vengas / ni yo pueda ir”. Pero vendrá la noche.