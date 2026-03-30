Un Lunes Santo con los ojos clavados en Pasión

Gran expectación en la plaza de los Santos Mártires a pocos minutos de que la corporación inicie su estación de penitencia. Pasión se presenta con un adelanto horario considerable en su salida este año. A las 16:50, la cofradía ya buscaba la luz de la tarde malagueña de Lunes Santo. Si algo hay que celebrar es el nuevo trazado de su recorrido de vuelta; alargar el camino a su templo por calle Casapalma, Álamos y el primer tramo de Carretería no solo es un regalo estético de descubrir nuevos entornos, sino un regalo de generosidad con el público no abonado. Al ampliar su discurrir fuera del recorrido oficial, la cofradía permite que el devoto a pie de calle pueda deleitarse ante el paso de una hermandad que es excelencia en su puesta en escena por las calles de la ciudad.

Se elevan de forma ordenada los capirotes morados de la sección del Señor. Es digno de mención lo bien llevado que está el cuerpo de nazarenos todos los años, se nota que los cargos de procesión imprimen bastante rigor a su cortejo convirtiéndose en una de sus mejores cartas de presentación.

Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Pasión / Eduardo Nieto

Interior de la iglesia de los Mártires

El interior del templo de los Mártires se transforma en un espacio solemne y lúgubre, el intimismo de la hermandad antes de salir pone el vello de punta a todo aquel que está en la plaza, suena “Jesús de la Pasión”, de Perfecto Artola, se cumple otra vez esta tradición en la salida. Mientras el Señor se mece y se dispone de cara al dintel de la puerta para salir, la banda de música municipal de Arahal pone sus sones a este momento inolvidable. Menuda nube de incienso envuelve al Nazareno de Ortega Bru, con el sol radiante incidiendo de lleno, me recuerda a un fotograma cinematográfico, un instante que podría convertirse en un cartel que anuncie la estación de penitencia.

La ternura que desprenden los niños más pequeños enamora al público, están más contentos que nunca, son protagonistas vivos de la procesión. Ellos anteceden al Señor vestidos con túnicas negras, albas en lo alto y capelinas de raso morado

Semana Santa 2026 | Lunes Santo: Pasión / Eduardo Nieto / LMA

La cornetas y tambores del Paso y la Esperanza renueva un año más y refuerza un binomio ejemplar; suenan como nunca, se distinguen con mucha particularidad, ellos poseen melodías y armonías propias.

Reconozco a un íntimo amigo acolitando y precediendo el paso de la Santísima Virgen. En mi cabeza, resuena - 'Viva el tul', y es que no puede estar más favorecida. Qué gran acierto este año, este tipo de tocado ensalza aún más la unción de la Dolorosa. Hoy, brilla con un magnetismo extraordinario, recordándome que la fe también se transmite por amistad, ya que hay amigos que no solo te otorgan confianza, sino que te contagian, casi sin querer, el amor por lo que ellos más quieren.

La dulzura del andar de la Sagrada Titular es toda una oda al buen gusto y al buen hacer, la Virgen camina suavemente entre miradas clavadas y el sonido que desprenden los campanilleros avivando la procesión.