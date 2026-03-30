Los Regulares y el Cautivo

Blanco sobre blanco, devoción y vocación. Entrega y servicio. Sacrificio y lealtad. Jesús Cautivo y los Regulares, de Ceuta o de Melilla. Un nuevo Lunes Santo, aún con la retina cargada de instantes complejos de transcribir, tras el intenso Sábado de Pasión, que vuelve a convocar a Málaga entera tras su estela.

Una escuadra de gastadores marcaba el inicio procesional y junto al trono una comisión venida desde Melilla para rubricar una unión. El Grupo de "Regulares de Melilla” Nº 52 (GREG 52), se encuentra actualmente encuadrado en la Comandancia General de Melilla formando parte del Mando de Canarias, es la Unidad más condecorada del Ejército Español. Han sido los encargados de participar en la Semana Santa de 2026 con la cofradía del Cautivo, liderando esta comisión creada para tal efecto. El pasado año era Ceuta 54 y de esa forma van rotando su participación entre ambas unidades. El jefe del Grupo de Regulares es el coronel, Carlos José Asensi Moreno, que viene acompañado por el Guión del Grupo, la escuadra de gastadores y una comisión compuesta por oficiales, suboficiales y tropa.

La escuadra de gastadores de los Regulares junto a los muros del Hospital Civil, en el traslado del Cautivo. / Grupo de Regulares Melilla 52

Una vinculación antigua

Existen referencias de vinculaciones militares con hermandades de pasión desde el siglo XVII, las corporaciones buscaban su apoyo y ellos participar de forma corporativa en los suntuosos desfiles procesionales que han llegado hasta la actualidad. Así lo atestiguan firmas autorizadas como la del historiador malagueño José Jiménez Guerrero en sus publicaciones. Las Fuerzas Regulares Indígenas fueron creadas el 30 de junio de 1911.

Desde la década de los cincuenta permanece indeleble en el tiempo esa vinculación de hermanamiento, sería a través del gobernador de Melilla, del General de Brigada, Alberto Guerrero, al que la corporación trinitaria hizo llegar su ofrecimiento. Miguel Rodrigo Martínez, también General de Brigada, recibiría en 1951 el cargo de Hermano Mayor Honorario, siendo capitán general de la IX Región Militar a la que pertenecían tanto Málaga, como Melilla. En 1955 los distintos grupos aceptaban el nombramiento al igual que lo había hecho la Comandancia General de Melilla en 1953.

Mandos del Grupo de Regulares Melilla 52 en el traslado del Cautivo / Grupo de Regulares Melilla 52

Primera participación de Regulares con el Cautivo

El Lunes Santo de 1953 participaban por primera vez tropas regulares en la estación de penitencia de la Cofradía de Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad. También personal uniformado realizaba el traslado desde San Pablo hasta los tronos procesionales, en el “tinglao” instalado en la calle San Quintín. Desde esa época y fruto del afecto destaca la inclusión del escudo esmaltado en oro de la unidad militar en el trono de Jesús Cautivo, obra de Seco Velasco.

El pueblo recibe a Jesús y María y aplaude también a las Fuerzas Regulares que representan el compromiso cercano y fundamental de las Fuerzas Armadas con la población. En los últimos tiempos, además de su servicio de garantizar la paz y la seguridad de nuestra nación en territorio nacional y misiones en el exterior, se han visto involucrados en numerosos servicios de especial necesidad con la población, como una pandemia o escenas de riesgo público derivado de circunstancias meteorológicas, que han aumentado el afecto de los ciudadanos que tienen a la institución militar como una de las más valoradas del país.

Málaga seguirá agasajando a los suyos que en estos días y de forma voluntaria participan con las diferentes corporaciones que mantienen lazos históricos, cada vez más estrechos y los integrantes de estas comisiones regresarán a sus guarniciones con cariño y la satisfacción del deber cumplido, citados con la historia y la tradición.

Simbiosis perfecta la que conforman el movimiento cadencioso de la túnica de Jesús Cautivo y el de las capas regulares acompasadas a su marcial desfilar. Uniformes de representación dónde cuelgan méritos y operaciones en el exterior, desde donde algún Regular imploró a esa túnica que guarda la misma tonalidad de su atuendo. Blanco sobre blanco, Jesús Cautivo y los Regulares.