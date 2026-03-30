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Horarios e itinerarios del Martes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026

Las hermandades del Rocío, Nueva Esperanza, Penas, Estrella, Rescate y Sentencia procesionarán en el Martes Santo malagueño de 2026

Imágenes de la salida procesional del Rocío este Martes Santo de 2025.

Imágenes de la salida procesional del Rocío este Martes Santo de 2025. / Álex Zea

La Opinión

Horarios e itinerarios completos del Martes Santo en la Semana Santa de Málaga, este 2026, por orden de paso por el recorrido oficial, que comienzan en la plaza de la Constitución y termina con la salida desde el interior de la Catedral de Málaga o el paso por la torre sur de la Catedral.

Las cofradías que participan este Martes Santo, por orden de paso por el recorrido oficial, son: Rocío, Penas, Nueva Esperanza, Estrella, Rescate y Sentencia.

Guía rápida para entender los horarios

Los horarios se muestran con estas referencias:

  • Salida: hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad.
  • Tribuna: paso por la Tribuna Principal.
  • Torre Sur: paso por Torre Sur.
  • Catedral: hora de paso por Catedral (si procede).
  • Encierro: hora aproximada de encierro en la sede.

Cofradías del Martes Santo organizadas por hora de salida:

  • Rocío — Salida 15:00h | Encierro 23:30h
  • Nueva Esperanza — Salida 15:45h | Encierro 04:30h
  • Penas — Salida 17:45h | Encierro 01:00h
  • Estrella — Salida 17:45h | Encierro 02:15h
  • Rescate — Salida 17:45h | Encierro 02:00h
  • Sentencia — Salida 19:15h | Encierro 01:45h

Horarios e itinerarios completos del Martes Santo por orden de paso por el recorrido oficial:

Rocío

Nombre oficial: REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO CORONADA

Sede: Parroquia de San Lázaro (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 15:00h | Tribuna 17:40h | Torre Sur 19:45h | Catedral — | Encierro 23:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Párroco Ruiz Furest → Altozano → Cruz Verde → Peña → Mariblanca → Álamos → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Plaza de la Merced (Lateral oeste) → Plaza de la Merced (Lateral norte) → Victoria → Plaza de la Victoria → Cristo de la Epidemia → Puerto Parejo → Párroco Ruiz Furest y Casa Hermandad.

Penas

Nombre oficial: VENERABLE HERMANDAD DE LA CARIDAD DE NUESTRO SEÑOR Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA, MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS, REINA Y MADRE Y SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Sede: Oratorio de las Penas

Horarios: Salida 17:45h | Tribuna 18:40h | Torre Sur 20:45h | Catedral 20:55h | Encierro 01:00h

Itinerario: Oratorio de Santa María Reina y Madre → Plazuela Virgen de las Penas → Pozos Dulces → Compañía → Fajardo → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Comedias → Nosquera → Carretería → Andrés Pérez → Arco de la Cabeza → Plazuela Virgen de las Penas y Oratorio de Santa María Reina y Madre.

Nueva Esperanza

Nombre oficial: VENERABLE HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DE JESÚS NAZARENO DEL PERDÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE NUEVA ESPERANZA, SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

Sede: Parroquia de San Joaquín y Santa Ana (Barrio de Nueva Málaga)

Horarios: Salida 15:45h | Tribuna 19:30h | Torre Sur 21:35h | Catedral — | Encierro 04:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Camino Castillejos → Magistrado Salvador Barberá → Rosa → Carril de Gamarra → Dr. → Lazárraga → José María Freuiller → Pasaje Begoña → Plaza de Basconia → Pasaje Aránzazu → General Blake → Martínez Maldonado → Mármoles → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Puente de la Aurora → Rivera del Guadalmedina → Trinidad → Barrera de la Trinidad → Plaza de Bailén → Pelayo → Martínez Maldonado → Plaza Aparejador Federico Bermúdez (las chapas) → Sondalezas → Carril de Gamarra → Rosa Magistrado → Salvador Barberá → Camino Castillejos y Casa

Estrella

Nombre oficial: ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD DE LA ORDEN DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA HUMILLACIÓN Y PERDÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA

Sede: Parroquia de Santo Domingo (Barrio del Perchel)

Horarios: Salida 17:45h | Tribuna 20:20h | Torre Sur 22:25h | Catedral — | Encierro 02:15h

Itinerario: Iglesia Santo Domingo Guzmán → Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás → Plaza Legión Española → San Jacinto → Huerta del Obispo → Agustín Parejo → Llano de Doña Trinidad → Álvaro de Bazán → Mármoles → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Nueva → Plaza de Félix Sáenz → Sagasta → Plaza Arriola → Atarazanas → Prim → Puente de la Esperanza → Pasillo de Santo Domingo → Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez → Padre Jorge Lamothe y Casa Hermandad.

Rescate

Nombre oficial: REAL, PIADOSA Y VENERABLE HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA SANTÍSIMA DE GRACIA

Sede: Capilla de C/Agua (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 17:45h | Tribuna 21:10h | Torre Sur 23:15h | Catedral — | Encierro 02:00h

Itinerario: Casa Hermandad → Agua → Victoria → Plaza Jesús El Rico → Plaza de María Guerrero → Plaza de la Merced → Álamos → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Plaza de la Merced → Plaza María Guerrero → Victoria → Agua y Casa Hermandad.

Sentencia

Nombre oficial: MUY ILUSTRE, VENERABLE Y FERVOROSA HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SENTENCIA, MARIA SANTISIMA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS Y SAN JUAN EVANGELISTA

Sede: Parroquia de Santiago Apóstol (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 19:15h | Tribuna 22:00h | Torre Sur 00:05h | Catedral — | Encierro 01:45h

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Itinerario: Casa Hermandad → Frailes → Merced → Plaza de la Merced → Álamos → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Casapalma → Cárcer → Plaza de Jerónimo Cuervo → Ramos Marín → Frailes y Casa Hermandad.

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