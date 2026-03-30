Horarios e itinerarios del Martes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026

Horarios e itinerarios completos del Martes Santo en la Semana Santa de Málaga, este 2026, por orden de paso por el recorrido oficial, que comienzan en la plaza de la Constitución y termina con la salida desde el interior de la Catedral de Málaga o el paso por la torre sur de la Catedral.

Las cofradías que participan este Martes Santo, por orden de paso por el recorrido oficial, son: Rocío, Penas, Nueva Esperanza, Estrella, Rescate y Sentencia.

Guía rápida para entender los horarios Los horarios se muestran con estas referencias: Salida : hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad.

: hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad. Tribuna : paso por la Tribuna Principal.

: paso por la Tribuna Principal. Torre Sur : paso por Torre Sur.

: paso por Torre Sur. Catedral : hora de paso por Catedral (si procede).

: hora de paso por Catedral (si procede). Encierro: hora aproximada de encierro en la sede.

Cofradías del Martes Santo organizadas por hora de salida:

Rocío — Salida 15:00h | Encierro 23:30h

Nueva Esperanza — Salida 15:45h | Encierro 04:30h

Penas — Salida 17:45h | Encierro 01:00h

Estrella — Salida 17:45h | Encierro 02:15h

Rescate — Salida 17:45h | Encierro 02:00h

Sentencia — Salida 19:15h | Encierro 01:45h

Horarios e itinerarios completos del Martes Santo por orden de paso por el recorrido oficial:

Rocío

Nombre oficial: REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO CORONADA

Sede: Parroquia de San Lázaro (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 15:00h | Tribuna 17:40h | Torre Sur 19:45h | Catedral — | Encierro 23:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Párroco Ruiz Furest → Altozano → Cruz Verde → Peña → Mariblanca → Álamos → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Plaza de la Merced (Lateral oeste) → Plaza de la Merced (Lateral norte) → Victoria → Plaza de la Victoria → Cristo de la Epidemia → Puerto Parejo → Párroco Ruiz Furest y Casa Hermandad.

Penas

Nombre oficial: VENERABLE HERMANDAD DE LA CARIDAD DE NUESTRO SEÑOR Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA, MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS, REINA Y MADRE Y SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Sede: Oratorio de las Penas

Horarios: Salida 17:45h | Tribuna 18:40h | Torre Sur 20:45h | Catedral 20:55h | Encierro 01:00h

Itinerario: Oratorio de Santa María Reina y Madre → Plazuela Virgen de las Penas → Pozos Dulces → Compañía → Fajardo → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Comedias → Nosquera → Carretería → Andrés Pérez → Arco de la Cabeza → Plazuela Virgen de las Penas y Oratorio de Santa María Reina y Madre.

Nueva Esperanza

Nombre oficial: VENERABLE HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DE JESÚS NAZARENO DEL PERDÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE NUEVA ESPERANZA, SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

Sede: Parroquia de San Joaquín y Santa Ana (Barrio de Nueva Málaga)

Horarios: Salida 15:45h | Tribuna 19:30h | Torre Sur 21:35h | Catedral — | Encierro 04:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Camino Castillejos → Magistrado Salvador Barberá → Rosa → Carril de Gamarra → Dr. → Lazárraga → José María Freuiller → Pasaje Begoña → Plaza de Basconia → Pasaje Aránzazu → General Blake → Martínez Maldonado → Mármoles → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Puente de la Aurora → Rivera del Guadalmedina → Trinidad → Barrera de la Trinidad → Plaza de Bailén → Pelayo → Martínez Maldonado → Plaza Aparejador Federico Bermúdez (las chapas) → Sondalezas → Carril de Gamarra → Rosa Magistrado → Salvador Barberá → Camino Castillejos y Casa

Estrella

Nombre oficial: ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD DE LA ORDEN DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA HUMILLACIÓN Y PERDÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA

Sede: Parroquia de Santo Domingo (Barrio del Perchel)

Horarios: Salida 17:45h | Tribuna 20:20h | Torre Sur 22:25h | Catedral — | Encierro 02:15h

Itinerario: Iglesia Santo Domingo Guzmán → Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás → Plaza Legión Española → San Jacinto → Huerta del Obispo → Agustín Parejo → Llano de Doña Trinidad → Álvaro de Bazán → Mármoles → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Nueva → Plaza de Félix Sáenz → Sagasta → Plaza Arriola → Atarazanas → Prim → Puente de la Esperanza → Pasillo de Santo Domingo → Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez → Padre Jorge Lamothe y Casa Hermandad.

Rescate

Nombre oficial: REAL, PIADOSA Y VENERABLE HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA SANTÍSIMA DE GRACIA

Sede: Capilla de C/Agua (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 17:45h | Tribuna 21:10h | Torre Sur 23:15h | Catedral — | Encierro 02:00h

Itinerario: Casa Hermandad → Agua → Victoria → Plaza Jesús El Rico → Plaza de María Guerrero → Plaza de la Merced → Álamos → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Plaza de la Merced → Plaza María Guerrero → Victoria → Agua y Casa Hermandad.

Sentencia

Nombre oficial: MUY ILUSTRE, VENERABLE Y FERVOROSA HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SENTENCIA, MARIA SANTISIMA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS Y SAN JUAN EVANGELISTA

Sede: Parroquia de Santiago Apóstol (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 19:15h | Tribuna 22:00h | Torre Sur 00:05h | Catedral — | Encierro 01:45h

Itinerario: Casa Hermandad → Frailes → Merced → Plaza de la Merced → Álamos → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Casapalma → Cárcer → Plaza de Jerónimo Cuervo → Ramos Marín → Frailes y Casa Hermandad.