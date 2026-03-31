Esperanza renovada en un Martes Santo pleno

Si el pasado Martes Santo, la jornada se vio trucada por la lluvia, este año ocurre todo lo contrario, el calor aprieta con mucha fuerza, el público en calle Mármoles se apelotona en la sombra, nadie quiere estar bajo el sol.

Al fondo de la calle, el cortejo de Nueva Esperanza se vislumbra entre los rayos de sol, los capirotes morados se elevan. La estampa es una obra de arte, el nazareno se hace paso entre la multitud. Una nube de incienso envuelve la silueta del Cristo del Perdón.

“Cristo del Perdón”, ruega por nosotros. La promesa que sigue al Señor está muy metida en su papel, siempre de mano a mano con algún acompañante, es momento de introspección y de cumplir las promesas anuales.

La Señora de Nueva Málaga se mete de lleno en el Puente de la Aurora, y se dispone a cruzar al centro de la ciudad. A sones de “La Gracia de María”, interpretada por la banda de música de Zamarrilla, una marcha que dulficia nuestros sentidos minutos, avanza con delicadeza mientras el sonido de las bambalinas se deja apreciar.

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Nueva Esperanza / Eduardo Nieto

La procesión se detiene aproximadamente quince minutos, un capataz echa un ojo hacia adelante, las cofradia hermana de las Penas todavía sigue transitando, se desespera, pero uno de sus compañeros de trono le replica y le explica que llevan un total 20 minutos de adelanto; estas tres jornadas iniciales están siendo inauditas en cuanto a horarios, no hay retrasos, ni tapones, las cofradías no se tienen que esperar, de hecho, el problema está en ir con la lengua fuera y llegar antes de tiempo a los puntos clave, pero esto forma parte de la Semana Mayor.

Hay que mencionar el gran crecimiento que experimenta el cuerpo de nazarenos de ambas secciones, en el de la Virgen, llama bastante la atención la degradación de color de las velas, en el primer tramo predomina el color marfil, a mitad se añade la base de color verde, y los últimos tramos, verde esperanza en su totalidad.

José Luis Dago

Boquiabiertos ante la majestuosa interpretación de un estreno musical, “Señor de Santa Ana”, nos ha dejado a todos sin palabras. Es una pieza musical dedicada al Sagrado Titular, el público se emociona y ovaciona con algaravía, es un momento escrito en mayúsculas. La cara de orgullo y las sonrisas que desprenden los músicos de la agrupación musical del Cautivo de Estepona, se convierten en una satisfacción a todo el trabajo y esfuerzo realizado, y que refuerza y consolida un binomio perfecto.

La Virgen luce espectacular en su altar procesional, el atavío ilumina y encuadra más su presencia, “Está más bonita que nunca”, es lo que más se escuchaba, estos años anteriores pasaba un poco más desapercibida en cuanto a su vestimenta, nada que ver con su carta de presentación en este radiante Martes Santo.

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