Intimismo con el paso de las Penas

El terciopelo burdeos de los capirotes colorea la cuesta de la Catedral, es la única hermandad que realiza estación de penitencia en la jornada de hoy. El viento gana protagonismo en Molina Lario, todas las velas están apagadas. El Santísimo Cristo de la Agonía gira hacia la rampa de la Catedral, lo hace a sones de “Un solo corazón”, dedicada al Santísimo Cristo del Amor, una marcha estridente de calidad ejemplar.

El silencio se apodera de las naves catedralicias, las Penas realiza su estación de penitencia anual. El sobrecogedor crucificado avanza y va llenando cada corazón, todo se detiene, dejamos atrás la frialdad de un espacio tan grande como es Molina Lario, y pasamos al otro extremo. Se oye al fondo una voz transformada en oración, es el momento cúlmen de la procesión, el objetivo de todo. Un acto penitencial altamente consolidado, y que nos da una lección de la importancia del mismo, porque el primer templo de la ciudad no se puede usar para que un cortejo se limite solo a cruzar. Dentro de las disponibilidades, hay que buscar y encontrar un mayor sentido litúrgico al paso de todas nuestras cofradías.

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Penas / Eduardo Nieto

El dintel de la puerta del patio de los naranjos abraza al Señor, mientras de fondo, se escuchan solo marchas alegres de la Virgen del Rocío mientras poco a poco se aleja, cambiamos nuestra forma de vivir todo esto.

Siempre gustan las hermandades cuyos Nazarenos portan sus velas al costado, es todo un gusto visual la subida en efecto dominó de los cirios apoyados en los cíngulos.

Menuda curva ha dado el Señor hacia calle San Agustín, el casco histórico se impregna de uno de los momentos más esperados del día, suena “Nuestra Oración”, interpretada por la banda de cornetas y tambores del Paso y la Esperanza.

Noticias relacionadas

Sale majestuosa María en sus Penas. La banda de música de Nuestra Señora de la paz interpreta una marcha tradicional, 'Rocío’, de Vidriet, justo en la salida del Primer Templo de la ciudad. Impresionante el manto de flores, la gente no deja de apreciar todos los detalles, en concreto, un racimo de uvas en la parte baja era lo que más captaba la atención de todos los que estábamos congregados.