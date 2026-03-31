Manto floral
El manto de las Penas homenajea a Viñeros
El diseño floral del manto, que recrea una custodia con el anagrama JHS y espigas de trigo, simboliza la luz del mundo y la Eucaristía, como han detallado fuentes de la hermandad
El manto de la Virgen de las Penas del 2026 hace un especial homenaje a la hermandad de Viñeros y al cincuenta aniversario de la bendición de su nazareno, obra del escultor Francisco Buiza. Así lo han informado este Martes Santo fuentes de la congregación de Pozos Dulces.
Compuesto de unas 10.000 flores: margaritas euryops blancas, marfil y amarillas además de margaritas de botón blancas, sus motivos geométricos rodean la recreación de una custodia en cuya parte central aparece el anagrama JHS recreado mediante margaritas de botón de tonalidad rojiza. Un diseño que ha sido elaborado por la albaceria de la hermandad
"Los rayos, en alusión a que Jesús es la luz del mundo, y que nacen desde el centro de la custodia se entremezclan con espigas de trigo que simbolizan la Eucaristía, el cuerpo de Cristo y la resurrección, representando el grano que muere para renacer. Una gran racimo de uvas se entrelaza en la base de la custodia, simbolizando de la sangre de Cristo", han detallado.
En cuanto a la parte baja del manto, se remata con sendos racimos de uvas a izquierda y derecha mientras que una intrincada madeja de hojas de parra y uvas se rematan en el faldón del manto.
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