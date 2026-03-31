Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Horarios del Martes SantoEl Lunes Santo llena las callesEl CautivoEstudiantesLos GitanosDolores del PuenteUnicaja
instagramlinkedin

Manto floral

El manto de las Penas homenajea a Viñeros

El diseño floral del manto, que recrea una custodia con el anagrama JHS y espigas de trigo, simboliza la luz del mundo y la Eucaristía, como han detallado fuentes de la hermandad

El manto floral de la Virgen de Las Penas de este 2026.

El manto floral de la Virgen de Las Penas de este 2026. / L.O.

La Opinión

El manto de la Virgen de las Penas del 2026 hace un especial homenaje a la hermandad de Viñeros y al cincuenta aniversario de la bendición de su nazareno, obra del escultor Francisco Buiza. Así lo han informado este Martes Santo fuentes de la congregación de Pozos Dulces.

Compuesto de unas 10.000 flores: margaritas euryops blancas, marfil y amarillas además de margaritas de botón blancas, sus motivos geométricos rodean la recreación de una custodia en cuya parte central aparece el anagrama JHS recreado mediante margaritas de botón de tonalidad rojiza. Un diseño que ha sido elaborado por la albaceria de la hermandad

"Los rayos, en alusión a que Jesús es la luz del mundo, y que nacen desde el centro de la custodia se entremezclan con espigas de trigo que simbolizan la Eucaristía, el cuerpo de Cristo y la resurrección, representando el grano que muere para renacer. Una gran racimo de uvas se entrelaza en la base de la custodia, simbolizando de la sangre de Cristo", han detallado.

Noticias relacionadas

En cuanto a la parte baja del manto, se remata con sendos racimos de uvas a izquierda y derecha mientras que una intrincada madeja de hojas de parra y uvas se rematan en el faldón del manto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Horarios e itinerarios del Lunes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026
  2. Así está la clasificación de Segunda División tras la jornada 32: El Málaga CF mantiene el cuarto puesto, pese al empate con el CD Leganés
  3. El Metro de Málaga en huelga este Lunes Santo: horario de los paros y servicios mínimos
  4. Lunes Santo 2026: sigue en directo el desarrollo de las procesiones por las calles de Málaga
  5. La ruta de senderismo de Málaga repleta de miradores, gigantescos picos y una cueva donde vivieron los primeros neandertales: es perfecta para ver pájaros
  6. Jason Statham 'termina' su nuevo filme en Ronda
  7. FC Andorra - Málaga CF: horario y dónde ver por televisión el partido de la 33ª jornada de la Liga Hypermotion
  8. María del Monte cumple con su cita con El Cautivo

Ayuso asistirá el Jueves Santo al traslado del Cristo de la Buena Muerte

Ayuso asistirá el Jueves Santo al traslado del Cristo de la Buena Muerte

El manto de las Penas homenajea a Viñeros

El manto de las Penas homenajea a Viñeros

Cuatro detenidos en Estepona por vender drogas en dos viviendas del barrio de Los Pescadores

Cuatro detenidos en Estepona por vender drogas en dos viviendas del barrio de Los Pescadores

Detenidos cuatro miembros de un clan familiar que controlaba la venta de droga en un barrio de Estepona

Lianet Castillo, Campeonato de la Copa de España de Bloque en Cáceres: “Cuando hice el segundo top pensé: este es mi día”

Lianet Castillo, Campeonato de la Copa de España de Bloque en Cáceres: “Cuando hice el segundo top pensé: este es mi día”

La música en vivo factura casi 26 millones de euros en 2025 en Málaga, un 10 por ciento más

La música en vivo factura casi 26 millones de euros en 2025 en Málaga, un 10 por ciento más

Lianet Castillo, Campeonato de la Copa de España de Bloque en Cáceres: “Cuando hice el segundo top pensé: este es mi día”

Surrealista atraco en Mijas: el camarero y los clientes del bar se ríen del ladrón pensando que era una broma y se va sin botín

Surrealista atraco en Mijas: el camarero y los clientes del bar se ríen del ladrón pensando que era una broma y se va sin botín
Tracking Pixel Contents