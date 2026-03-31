Martes Santo de la Semana Santa de Málaga, en directo: buen tiempo para recibir las procesiones por las calles de Málaga

El Martes Santo de la Semana Santa de Málaga 2026 se presenta como una de las jornadas más esperadas del calendario cofrade, marcada por las excelentes previsiones meteorológicas y la tranquilidad que aporta un tiempo estable, muy distinto a la incertidumbre que dejó la lluvia en 2025. La ciudad se prepara así para vivir un día de enorme intensidad devocional, con barrios volcados en sus hermandades, largos recorridos cargados de fe y estampas que volverán a convertir a Málaga en epicentro de la tradición cofrade andaluza.

El barrio de la Victoria volverá a ser uno de los grandes protagonistas del Martes Santo malagueño. Allí, el Rocío y el Rescate pondrán en la calle dos de las procesiones con mayor capacidad de convocatoria, arrastrando a cientos de fieles, nazarenos y vecinos que acompañan cada año a sus sagrados titulares. La jornada también tendrá una mirada especial hacia Nueva Esperanza, una corporación que protagoniza uno de los recorridos más largos y simbólicos de toda la Semana Santa de Málaga, llevando desde Nueva Málaga un testimonio de esfuerzo, sacrificio y profunda devoción popular.

En el Centro Histórico, será Las Penas la cofradía encargada de imprimir ese aire sobrio, elegante y profundamente nazareno que distingue su estación de penitencia. Su paso por las calles del corazón de Málaga volverá a dejar una de las imágenes más reconocibles del día, con el espectacular manto de flores como uno de los grandes focos de atención de la jornada. Junto a ella, Humillación y Estrella, desde Santo Domingo, volverá a concitar el cariño de miles de malagueños, consolidada como una de las hermandades con mayor arraigo y devoción del Martes Santo.

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La jornada la cerrará La Sentencia, que protagoniza además uno de los momentos más esperados de la Semana Santa de Málaga 2026 con la salida, por fin, del nuevo trono del Señor. Después de que en 2025 la lluvia obligara a suspender su salida procesional, la hermandad afronta este Martes Santo con una expectación máxima. Así, Málaga vivirá un día de emociones intensas, marcado por la belleza de sus cortejos, la fuerza de sus barrios y la ilusión renovada de unas cofradías que volverán a llenar de fe, tradición y patrimonio las calles de la ciudad.

Miguel Ferrary La cabeza de procesión del Rocío sube el Altozano La cabeza de procesión del Rocío sube ya por la calle del Altozano y con el trono del Nazareno a punto de salir Cabeza de procesión del Rocío en la calle Altozano / Miguel Ferrary