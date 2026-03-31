La salida del Rescate el Martes Santo: el barrio de la Victoria se rinde a calle Agua

Hoy es un día grande en el barrio de la Victoria. Como cada Martes Santo, calle Agua se llena de personas que están deseosas de ver al Cristo del Rescate. Este trono se hace pequeño en su salida desde esta calle estrecha, para después expandir toda su devoción y pasión, mientras baja calle Victoria.

Semana Santa de Málaga 2026 | Martes Santo: Rescate / Álex Zea

“Si hay un hermano más decaído, lo abrazamos”, escucho decir al capataz del Cristo, que le habla a sus hombres de trono. Y qué importante son estas palabras. Definen a la perfección lo que la Semana Santa significa para los cofrades; una semana que se siente como un abrazo al corazón en mitad de la rutina y las prisas de un día a día cualquiera. Una semana en la que todo se para y deja de importar lo que no tenga que ver con varales, incienso y capirotes.

Hablando de capirotes, los nazarenos de esta cofradía salen desde el patio del colegio de los Maristas. Una alegoría, a mi parecer, que también merece mención. Penitentes que dejan el seno de toda niñez, como puede ser el patio de un colegio, y se dirigen hacia la fe. A seguir los pasos de Nuestro Padre Jesús del Rescate.

Y qué bonita es la gracia. María Santísima de Gracia sigue los pasos del Señor, en su camino por calle Agua. Una imagen que saca las lágrimas a muchos de los que llevan horas esperando para dar gracias

Pongo la vista en alto y veo, desde un balcón, cómo un hombre le da un beso a una flor y lo lanza al palio de la virgen. En ese beso irán todos sus deseos y plegarias, para que la virgen las lleve consigo durante toda su salida.

Podría ser desde calle Amargura, o desde calle Bolsa; pero la salida de esta hermandad es desde calle Agua. Y vuelvo a las alegorías. Esta semana es el agua de un cofrade, que aguanta su sed hasta el Domingo de Ramos. Aunque esta vez, el Martes Santos es sin lluvia, paradójicamente.

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Una salida entre algo de calor, mucho público y cariño cofrade. Al Señor de calle Agua le espera un recorrido lleno de fieles que esperan ver sus ramas a lo lejos. Qué bonita es la vida desde la Victoria.