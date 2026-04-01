Estrella de nuestro amparo: reencuentro frente a la Catedral

No soy muy lista y repito la misma historia de ayer. Buscando a mi Estrella, me cruzo con todas las procesiones posibles y me cuesta llegar a ver su resplandor.

Pero, finalmente, consigo verla. La Estrella es de esas hermandades del Martes Santo que ves justo después de Nueva Esperanza, ya cansado después de 3 días intensos de procesiones.

Frente a la Catedral, la Policía Local pasa revista a Nuestro Padre Jesús de la Humillación y a la Santísima Virgen de la Estrella. Mientras, un niño ha dejado de ver a sus padres y acude a uno de los “guardas de los paso”, es decir, las personas que te dicen cuándo puedes pasar. El niño, de unos 8 o 9 años, tiene una expresión de miedo y angustia. Se queda con los policías mientras pasa la procesión, para cuando acabe buscar a sus padres.

Justo cuando pasa la virgen de la Estrella, ocurre el milagro. Los padres de la criatura lo llaman desde detrás de una de las vallas metálicas, visiblemente afectados por haber perdido de vista a si hijo. Un reencuentro que se da bajo la atenta mirada de la imagen mariana, que me recuerda una vez más las gracias que suceden bajo su amparo y protección.

Una mujer algo mayor, con un pañuelo en en la cabeza y visibles rasgos de estar batallando contra una enfermedad, se acerca al trono de la virgen después de suplicar a las autoridades que la dejen pasar. Es hermana de la cofradía. Entre lágrimas, pide a los hombres de trono que le pasen la medalla por el manto. Recupera su medalla y comienza a rezar un ‘Ave María’ en silencio.

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Me emociono, porque en los 2 minutos que ha durado el paso de la virgen de la Estrella por donde yo estaba, he podido comprobar el impacto que tiene su imagen. Una virgen que protege, cuida y deja lugar a una gran devoción muy justificada.