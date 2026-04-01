Así ha sido el Martes Santo en Málaga 2026: los capirotes

El Martes Santo dejó en Málaga una jornada plena de cofradías, fervor y calles abarrotadas. La subida del Rocío por la Tribuna de los Pobres, la estación de penitencia de las Penas en la Catedral, la fuerza de Nueva Esperanza, la emoción que despertó la Estrella, la esperada salida del Rescate y el estreno del nuevo trono de la Sentencia condensaron una de las jornadas más intensas, ordenadas y multitudinarias de la Semana Santa.

La respuesta del público

Llegada del Rocío a la Tribuna de los Pobres

La Tribuna de los Pobres ha demostrado, una vez más, que tiene gran sentido cofrade. La llegada de la cruz guía del Rocío se ha producido entre llamadas al silencio entre los asistentes. Al igual que en ambos tronos. Aunque en el caso de la Virgen del Rocío el público se ha desbordado en gritarle piropos y aplaudirle.

La maniobra

Entrada del Cristo de la Sentencia en Álamos

La entrada del Cristo de la Sentencia en la calle Álamos se realizó con una maniobra milimétrica, en la que cualquier mal paso podrían provocar un problema, con los arbotantes muu cerca de una cruz verde de una farmacia. Gran maniobra, ejecutada con solvencia por un trono bien trabajado y su equipo de capatace y mayordomos.

La marcha

El Nazareno del Perdón estrena ‘Señor de Santa Ana’

Estreno de la nueva marcha dedicada al Nazareno del Perdón, ‘Señor de Santa Ana’, de Adrián Ramos Contreras y Pablo López Lomas. Interpretada por la AM Cautivo, de Estepona, se tocó en plena calle Especerías, ganándose una gran ovación del público. Los componentes de la Agrupación no podían ocultar su sonrisa de satisfacción.

Estética recuperada para la Virgen de Gracia El vestidor Israel Cornejo ha recuperado para la Virgen de Gracia una estética anterior a la restauración de Duarte, evocando el modelo de Francisco Salzillo: brazos abiertos, manos extendidas y la mirada al cielo.

25 años vistiendo a la Virgen de la Estrella Este Martes Santo se han cumplido 25 años de la labor de Alejandro Guerrero Cuenca como vestidor de la Virgen de la Estrella. Confeso enamorado de la imagen, refleja en cada atavío la profunda devoción que profesa.

Un exorno floral que tapa el trono La aranthera, una orquídea híbrida, que destaca por sus vibrantes flores en tonos rojos, de formas alargadas como una araña. Sin embargo, en el el trono del Nazareno del Perdón eclipsaban el minucioso trabajo de talla y dorado.

Visto en redes sociales

Filas de nazarenos de a tres para cumplir con los tiempos de paso

La otra crónica

Sentarse, nueva moda en la bulla de la calle, peligrosa y sin sentido

Ahora se ha puesto de moda sentarse en el suelo mientras se espera la llegada de un cortejo. Es verdad que, en cuanto aparece el trono, todos se ponen de pie como un resorte y muestran respeto por la imagen. El problema es cuando se ven rodeados por cientos de personas alrededor, ya que sentarse ocupa más sitio y provocan que se acreciente la sensación de agobio. A esto se une el peligro que supone de caídas por tropezones de la gente que pasa o que haya que moverse de forma repentina, ya sea por que la Policía pide ampliar el paso de una cofradía o un trono no cabe por el hueco que se ha dejado. Las caídas encima de los que están en el suelo se pueden convertir en un problema. Un poco más de cabeza y cuidado evitará accidentes y, para estar viendo el móvil, mejor mirar los nazarenos y los enseres.

La otra foto

Hay niños que son verdaderos profesionales de la cera. Con algunos bolones de cera se podrían hacer un par de cirios

Un niño con una bola de cera gigante en la Tribuna de los Pobres, al paso de la cofradía del Rocío. / Miguel Ferrary

¿Sabías que...?

El lector de la sentencia a muerte de Jesús porta un pergamino escrito donde aparece la fecha de la creación del mundo según la tradición judía. De la misma manera, líneas arriba, expone los motivos según los cuales Jesús era condenado a muerte tras la firma del procurador Poncio Pilatos. Así se inicia el drama hacia el Calvario. Esta imagen se puede ver, junto a otras 44 de curiosidades cofrades en la exposición ‘Detalles de Pasión’, que puede verse en el Cementerio de San Miguel hasta el 14 de abril,