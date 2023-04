Cuando uno ve el cortejo nazareno de la hermandad Mediadora no puede menos que sorprenderse de lo mucho conseguido en tan poco tiempo. Además, con mucha cabeza y sentido en cada detalle. Solo por poner un ejemplo, las filas de nazarenos todos con capa blanca, crean un efecto en la calle excepcional. Pero no solo eso. Esas capas la llevan hasta en la sección infantil, porque todos son nazarenos iguales. Sentido y estética van de la mano.

Eso mismo se puede ver en los tronos. Solo los faroles del Cristo merecen la pena pararse en ellos, con sus remates iguales que en Tabacalera y la cúpula como las de la Catedral de Málaga. Cuando esté el trono terminado, al que le falta la talla de los laterales, va a dar mucho que hablar.

El trono de la Virgen Mediadora es sencillo, con un cajillo bajo, pero con una candelería labrada en plata que es una obra de arte. Las pequeñas piñas de claveles blancos están dispuestas de tal forma que ayudan a realzar el conjunto, no a taparlo. Otro detalle de este trono es la iconografía de las velas del trono más cercanas a la Virgen, las llamadas “Marías”, con referencias a su nueva parroquia de San Patricio y a la Virgen del Carmen.

Capataces

La importancia de los capataces en los tronos se aprecia en cuanto uno se fija en cómo se mueve en la calle. Ambos tronos, el del Redentor del Mundo y el de Virgen Mediadora de la Salvación cuentan con capataces con personalidad, necesarios para aguantar a los tronos en un recorrido tan largo como el suyo.

La música la usan con inteligencia, alternando tramos a tambor para llegar al Centro con marchas para tramos como curvas o más complejos de realizar, como la cuesta de acceso a la avenida de Andalucía tras salir de Ancha del Carmen. El sitio no es bonito, no nos vamos a engañar, pero la marcha ayudó a los hombres de trono a subir el repecho al paso y con las órdenes de los capataces para ajustar el ritmo. De dónde no hay, sacaron un momento espectacular con la marcha “Virgen de los Negritos” que interpretó la Banda de Música Villa de Osuna. “Siempre al paso”, apuntaba un capataz, que ante la cara de sufrimiento de los cabezas del varal en la cuesta animaba: “Hay que saber sufrir”. “Bien, bien, chavales. Ole”.

El trono del Redentor iba con el acompañamiento de la Banda de Cornetas y Tambores de Gitanos. Entre la calle Ordóñez y Sagasta interpretó tres marchas que llevaron al trono en las maniobras: “Al pobre Zaragoza”, “Jesús El Rico” y “Dulce Nombre”. No fueron enlazadas, porque no hacía falta. Marcha, parada, marcha, parada, marcha, parada. Sin agotar a los hombres de trono, poniéndolas donde se necesitan y luciéndolas al paso.