Horarios e itinerarios del Miércoles Santo en la Semana Santa de Málaga 2026
Las hermandades Fusionadas, Mediadora, Salesianos, El Rico, Sangre, Paloma y Expiración, conformarán el recorrido oficial del Miércoles Santo en Málaga
Horarios e itinerarios completos del Miércoles Santo en la Semana Santa de Málaga, este 2026, por orden de paso por el recorrido oficial, que comienzan en la plaza de la Constitución y termina con la salida desde el interior de la Catedral de Málaga o el paso por la torre sur de la Catedral.
Las cofradías que participan este Miércoles Santo, por orden de paso por el recorrido oficial, son: Fusionadas, Mediadora, Salesianos, El Rico, Sangre, Paloma y Expiración.
Guía rápida para entender los horarios
Los horarios se muestran con estas referencias:
- Salida: hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad.
- Tribuna: paso por la Tribuna Principal.
- Torre Sur: paso por Torre Sur.
- Catedral: hora de paso por Catedral (si procede).
- Encierro: hora aproximada de encierro en la sede.
Cofradías del Miércoles Santo organizadas por hora de salida:
- Mediadora — Salida 16:15h | Encierro 01:30h
- Fusionadas — Salida 17:15h | Encierro 23:50h
- Salesianos — Salida 17:15h | Encierro 00:45h
- El Rico — Salida 17:55h | Encierro 01:05h
- Sangre — Salida 18:00h | Encierro 00:10h
- Paloma — Salida 20:15h | Encierro 01:45h
- Expiración — Salida 21:15h | Encierro 03:45h
Horarios e itinerarios completos del Miércoles Santo por orden de paso por el recorrido oficial:
Fusionadas
Nombre oficial: HERMANDAD SACRAMENTAL Y REALES COFRADÍAS FUSIONADAS DE JESÚS DE AZOTES Y COLUMNA, STMO, CRISTO DE LA EXALTACIÓN, STMO, CRISTO DE ÁNIMAS DE CIEGOS, MARÍA STMA, DE LÁGRIMAS Y FAVORES E ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ Y SANGRE, NTRA. SRA. DEL MAYOR DOLOR REINA DE LOS ANGELES Y SAN JUAN EVANGELISTA
Sede: Parroquia de San Juan Bautista (Centro)
Horarios: Salida 17:15h | Tribuna 18:00h | Torre Sur 20:00h | Catedral 20:10h | Encierro 23:50h
Itinerario: Casa Hermandad → Pasillo Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza Constitución → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia SICB → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Comedias → Nosquera → Carretería → Pasillo Santa Isabel → Casa Hermandad.
Mediadora
Nombre oficial: VENERABLE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO REDENTOR DEL MUNDO Y NUESTRA SEÑORA MEDIADORA DE LA SALVACIÓN
Sede: Parroquia de San Patricio (Barrio de Huelin. Las Delicias)
Horarios: Salida 16:15h | Tribuna 19:20h | Torre Sur 21:20h | Catedral 21:30h | Encierro 01:30h
Itinerario: Casa Hermandad → Cómico Riquelme → Ayala → Avenida del Ingeniero José María → Garnica → Cuarteles → Plaza de Toros Vieja → Ancha del Carmen → Cristo de la Expiración → Avenida de Andalucía → Nazareno del Paso → Hilera → Puente de la Esperanza → Prim → Atarazanas → Plaza Arriola → Sagasta → Moreno Carbonero → Plaza Enrique García-Herrera → Fernán González → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → Cañón → Cortina del Muelle → Plaza de La Marina → Vendeja → Pasaje Linaje → Puente de la Misericordia → Cuarteles → Jacinto Verdaguer → Salitre → Ayala → Cómico Riquelme y Casa Hermandad.
Salesianos
Nombre oficial: HERMANDAD SALESIANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS, MARÍA SANTÍSIMA DEL AUXILIO, SAN JUAN EVANGELISTA Y SAN JUAN BOSCO
Sede: Santuario de María Auxiliadora (Barrio de Capuchinos)
Horarios: Salida 17:15h | Tribuna 19:54h | Torre Sur 21:54h | Catedral 22:04h | Encierro 00:45h
Itinerario: Santuario María Auxiliadora (salida nazarenos) → Casa Hermandad (salida tronos) → Eduardo Domínguez Ávila → Plaza de Capuchinos → Capuchinos → Cruz del Molinillo → Ollerías → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda → Plaza la Marina → Molina Lario → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → San Agustín → Echegaray → Granada → Plaza Uncibay → Casapalma → Álamos → Dos Aceras → Plaza Montaño → Alcubilla → Plaza de Capuchinos → Eduardo Domínguez Ávila → Casa Hermandad.
Sangre
Nombre oficial: PONTIFICIA Y REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE, MARÍA SANTÍSIMA DE CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS Y DEL SANTO SUDARIO
Sede: Parroquia de San Felipe Neri (Barrio de Capuchinos – Molinillo)
Horarios: Salida 18:00h | Tribuna 20:19h | Torre Sur 22:19h | Catedral — | Encierro 00:00h
Itinerario: Plazuela Cristo de la Sangre → Guerrero → Dos Aceras → Carretería → Álamos → Puerta de Buenaventura → Plaza del Teatro → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Dos Aceras y casa hermandad.
El Rico
Nombre oficial: REAL, EXCELENTÍSIMA, MUY ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DE CULTO Y PROCESIÓN, DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO bajo la advocación de “EL RICO” Y MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR
Sede: Parroquia de Santiago Apóstol (Centro)
Horarios: Salida 17:55h | Tribuna 21:04h | Torre Sur 23:04h | Catedral — | Encierro 01:05h
Itinerario: Parroquia Santiago (salida de nazarenos) → Granada → Plaza de la Merced → El Chiclanero → Pasaje de Campos → Casa Hermandad (salida de los Tronos) → Victoria → Plaza Jesús El Rico → Alcazabilla → Císter → Santa María → Molina Lario → Plaza del Obispo (Liberación) → Molina Lario → Plaza del Carbón → Plaza del Siglo → Granada → Plaza de la Constitución → Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Calle Calderería → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Plaza de la Merced → Plaza Jesús El Rico → Victoria → Victoria y Casa Hermandad.
Paloma
Nombre oficial: REAL, MUY ILUSTRE, VENERABLE Y ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE DE LA PUENTE DEL CEDRÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA
Sede: Capilla de María Santísima de la Paloma (Centro)
Horarios: Salida 20:15h | Tribuna 22:07h | Torre Sur 00:12h | Catedral — | Encierro 01:45h
Itinerario: Capilla de María Santísima. de la Paloma → Plaza de San Francisco → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Plaza de San Francisco y Capilla de María → Santísima de la Paloma.
Expiración
Nombre oficial: PONTIFICIA, REAL, ILUSTRE Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE CULTO Y PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES CORONADA
Sede: Parroquia del Apóstol San Pedro (Barrio del Perchel)
Horarios: Salida 21:15h | Tribuna 23:10h | Torre Sur 01:15h | Catedral — | Encierro 03:45h
Itinerario: Parroquia del Apóstol San Pedro → Plaza de Enrique Navarro → Cristo de la Expiración → Avenida de Andalucía → Puente de Tetuán → Alameda Principal → Ordóñez → Atarazanas → Plaza Arriola → Sagasta → Moreno Carbonero → Plaza Enrique García-Herrera → Fernán González → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Torre Sur → Strachan → Marqués de Larios → Liborio García → Mesón de Vélez → Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón → Antonio Baena Gómez → Martínez → Puerta del Mar → Córdoba → Vendeja → Linaje → Puente de la Misericordia → Avenida de la Aurora → Cristo de la Expiración → Plaza de Enrique Navarro y Casa Hermandad.
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