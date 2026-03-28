Traslados de altura para preparar el Domingo de Ramos: Dulce Nombre, Misericordia, Zamarrilla y Sentencia

Misericordia, Zamarrilla y Sentencia completaron los traslados del Sábado de Pasión por la tarde. 'Casi ná'. El Perchel, la Trinidad y el Centro llenaron las calles al paso de los titulares de estas hermandades, que demostraron su gran tirón popular y sirvieron de aperitivo perfecto para el Domingo de Ramos, que está ya vislumbrándose por las esquinas.

El Perchel volvió a reunir a vecinos, familias y amigos en un recorrido por sus principales calles para acompañar al Señor de la Misericordia y a la Virgen del Gran Poder. "Qué chiquito es, ¿no?", comentaba una niña con inocencia al ver al Nazareno en la calle Ancha del Carmen, ya en la parte final del recorrido. El padre le respondía sonriendo: "es verdad, por ese se le conoce como el 'Chiquito'".

El Nazareno fue portada en su trono de traslado de carrete con su túnica blanca, elegante, como siempre, y portado por miembros del Ejército del Aire, manteniendo la vinculación con este cuerpo militar. Tras el Nazareno llegó la Virgen del Gran Poder. No se le podía poner un 'pero' a cómo iba. El exorno floral encajaba perfectamente con cómo iba vestida, con su manto corto burdeos y su saya bordada en oro. Así, recogida en su trono de traslado y rodeada de los malagueños, la Virgen del Gran Poder se erigió en reina indiscutible en El Perchel.

La Trinidad y Zamarilla

"Llevo cuatro horas esperando, no te vayas a poner delante", comentaba una mujer con un tono suspicaz y perfectamente entendible. La paciencia que habrá echado la mujer a la tarde para tener el mejor sitio para ver al Cristo de los Milagros y la Virgen Zamarrilla no se podía ver arruinada por espectadores de última hora.

Tras sonar las campanas de la ermita de Zamarrilla y pasados unos minutos de las 18.30 horas, salió el cortejo que acompaña al Cristo de los Milagros. Con la música de capilla acompañando a esta imagen, avanzó silenciosa a hombros de los hermanos. La salida impresionó mucho. Detrás llegó la Virgen, con el Himno Nacional sonando para acompañar su salida, con la Banda de Música de Zamarrilla.

Sentencia en el Centro

El Centro ya estaba lleno con público viendo la procesión del Cristo de la Clemencia y más que se llenó con el traslado de la Sentencia. La calle Granada se llenó con mucho público que no quería pasar la ocasión de ver este traslado, una cita imprescindible del Sábado de Pasión. Con la noche ya avanzada, el traslado salió de una abarrotada iglesia de Santiago e iba llenando de incienso y marchas procesionales las calles del Centro. Avisaba de lo que está por venir este Domingo de Ramos.

Dulce Nombre, traslado matutino

Mientras La Trinidad era todo bullicio y éxtasis, en Capuchinos el ambiente era de recogimiento en la mañana del Sábado de Pasión. El traslado del Dulce Nombre es sencillo, familiar y acogedor, con un pequeño recorrido por los jardines frente a la parroquia de la Divina Pastora y rezo ante la imagen de la Inmaculada que hay allí.