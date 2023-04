Juan Antonio Sánchez López, catedrático de Historia del Arte de la UMA, cuenta que ya cuando estudiaba el cuarto curso de la carrera, su entonces profesor Lorenzo Pérez del Campo, al saber que dibujaba, le hizo un primer encargo para la Hermandad del Descendimiento, «los faroles-tabernáculo del trono del Cristo, un bibelot, en este caso arquitectónico, que recuerda los templetes renacentistas y manieristas».

La vinculación con la cofradía del Hospital Noble prosiguió con el diseño de enseres y nuevas piezas del trono del Cristo como los remates de la cruz, hasta que llegó el encargo de diseñar el conjunto del trono de la Virgen de las Angustias, cuya primera fase se presentó en la Semana Santa de 2006 y aún no se ha completado.

En cualquier caso, ha podido ser conocido por el gran público como un elemento importante del patrimonio artístico de Málaga al ser una de las piezas expuestas con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías.

«La idea parte de enlazarlo estilísticamente con lo que en ese momento era lo único definitivo del trono: las ánforas que había diseñado Antonio Dubé». En concreto, el cajillo tiene de original el que se plantea un programa iconográfico que se desarrolla en medallones de esmalte, «como un intento de incorporar la pintura, algo un tanto insólito en el diseño de un trono», detalla el catedrático, que precisa que los medallones muestran a mártires y santos de la Iglesia de Málaga.

Los atlantes

También hay un guiño a la vinculación que el Descendimiento tiene con el Ayuntamiento, desde su traslado a la capilla del Hospital Noble, de ahí que resolviera las esquinas reproduciendo los famosos atlantes de Diego García Carreras que figuran en los ángulos de la Casa Consistorial, simbolizando a los contribuyentes que sostienen el erario municipal. Otros atlantes inspirados en los modelos de Miguel Ángel rematan la capilla, escoltando la Inmaculada Concepción según la versión de Alonso Cano, conservada en la Catedral de Granada.

Además, ideó sendas capillas, una para el frontal y para cada lateral, que se plantean como grupos escultóricos «de un tamaño considerable para que la percepción fuese como el relieve de un retablo». Se trata de la escena de la Circunsición y Presentación del Niño Jesús en el Templo para el frontal y para los laterales, el ‘Despedimiento’ y la Piedad. Las tres formarían la secuencia del anuncio de la Pasión: en el frontal y luego su inicio con esa despedida y el final con la Piedad.

El autor de las 12 esculturas de las capillas -cuatro por cada una- de madera dorada, estofada y policromada «y de una belleza espectacular» es el imaginero sevillano Carlos Valle. Para el catedrático, uno de los tres grandes miniaturistas del siglo pasado junto con Francisco Buiza y Rafael Barbero. «Y creo que no los han superado, aún habiendo artistas excelentes», apunta.

Presentación en el Templo

La capilla frontal, la única que está concluida de las tres, «aunque faltan algunos atributos», precisa su diseñador, no es una representación «arqueológica» sino «alegórica», con un Templo de Jerusalén que incluye algunos elementos que en la época de Jesús ya no existían, porque en ese tiempo era ya el Templo de Herodes y no el legendario del rey Salomón, de ahí esa alegoría, esa «contextualización de la idea del templo».

El escenario -del taller de Santos Campanario, autor del trono- está presidido por un altar en el que se encuentra el arca de la alianza y el propiciatorio con los dos querubines que enfrentan y juntan sus alas, «en referencia simbólica a lo que va a ser el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, es decir, Cristo sella la Nueva Alianza que supera y anula la del Antiguo Testamento». Además, la representación del templo se completa con dos grandes candelabros de siete brazos.

Con respecto al grupo escultórico, se congrega en torno al altar en el que el Niño acaba de ser circuncidado. Otras figuras son la Virgen María, San José, que lleva una cestita con tórtolas -ofrenda para la purificación de la Virgen- y del otro lado está el sacerdote que sujeta al niño para presentarlo y a su lado una mujer, su asistente, con una bandeja que muestra el cuchillo para la circuncisión.

Además, en la mesa del altar hay incrustados tres pequeños granates que simbolizan las gotas derramadas por el Niño en la circuncisión y que, según la literatura mística, fue la primera de las cinco veces en que Jesús derramó su sangre para conquistar la salvación del mundo.

Las capillas laterales

Las otras dos capillas, sólo con las figuras, a falta de la escenografía, representan en primer lugar el ‘Despedimiento’ o despedida de Jesús de su madre en Betania, en casa de María Magdalena, con Santiago y Pedro de testigos. Se trata de una escena piadosa, perteneciente a la literatura mística y no recogida en los Evangelios.

Como recuerda el catedrático, en la Semana Santa de la Málaga del Barroco se procesionó un misterio del Despedimiento (el término que se utilizaba en el siglo XVII). Esta obra estuvo en San Luis el Real y desde el XVIII en el Convento del Císter. Hoy se conserva el Cristo en los fondos artísticos del Obispado.

Pendiente queda añadirle a la capilla una balaustrada y unos árboles de plata «recreando la idea de un jardín que evoca la casa de Betania donde, según la tradición, tuvo lugar la escena».

La tercera escena es la Piedad, en la que la Virgen vuelve a abrazar a su Hijo, al sostenerlo muerto en su regazo, acompañada por San Juan y la Magdalena. A esta escena falta por incorporarle un montículo con el Calvario, al igual que la terminación de los detalles ornamentales.