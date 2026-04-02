Horarios e itinerarios del Viernes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026

Horarios e itinerarios completos del Viernes Santo en la Semana Santa de Málaga, este 2026, por orden de paso por el recorrido oficial, que comienzan en la plaza de la Constitución y termina con la salida desde el interior de la Catedral de Málaga o el paso por la torre sur de la Catedral.

Los cortejos procesionales que participan este Viernes Santo, por orden de paso por el recorrido oficial, son: Monte Calvario, Descendimiento, Amor, Dolores de San Juan, Santo Traslado, Piedad, Sepulcro y Servitas.

Guía rápida para entender los horarios Los horarios se muestran con estas referencias: Salida : hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad.

: hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad. Tribuna : paso por la Tribuna Principal.

: paso por la Tribuna Principal. Torre Sur : paso por Torre Sur.

: paso por Torre Sur. Catedral : hora de paso por Catedral (si procede).

: hora de paso por Catedral (si procede). Encierro: hora aproximada de encierro en la sede.

Cofradías del Viernes Santo organizadas por hora de salida:

Monte Calvario — Salida 16:00h | Encierro 00:00h

Descendimiento — Salida 16:30h | Encierro 00:15h

Amor — Salida 16:50h | Encierro 02:00h

Dolores de San Juan — Salida 19:05h | Encierro 00:35h

Sepulcro — Salida 19:20h | Encierro 02:15h

Santo Traslado — Salida 19:30h | Encierro 02:45h

Piedad — Salida 19:30h | Encierro 02:00h

Servitas — Salida 22:15h | Encierro 03:30h

Horarios e itinerarios completos del Viernes Santo por orden de paso por el recorrido oficial:

Monte Calvario

Nombre oficial: MUY ANTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD DE VÍA CRUCIS DEL SANTO CRISTO DEL CALVARIO Y SEÑOR SAN FRANCISCO DE PAULA Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE DE LA PAZ Y LA UNIDAD EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA, NUESTRA SEÑORA DE FE Y CONSUELO, SANTA MARÍA DEL MONTE CALVARIO Y SAN MANUEL GONZÁLEZ

Sede: Capilla del Monte Calvario (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 16:00h | Tribuna 18:40h | Torre Sur 20:45h | Catedral 20:50h | Encierro 00:00h

Itinerario: (Salida 15:00) Vía Dolorosa del Calvario → Glorieta Padre Manuel Gámez → Amargura → Alfonso XII → Plaza del Santuario → Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria (Salida 16:00) → Plaza del Santuario → Compás de la Victoria → Plaza de la Victoria → Victoria → Plaza de María → Guerrero → Granada → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Madre de Dios Mariblanca → Peña → Cruz Verde → Altozano → Párroco Ruiz Furest → Puerto Parejo → Manrique → Tejeros → Mitjana → Rampa del Santuario y Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria.

Descendimiento

Nombre oficial: FERVOROSA HERMANDAD SACRAMENTAL Y REAL COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SAGRADO DESCENDIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, NUESTRA SEÑORA DEL SANTO SUDARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS

Sede: Capilla del Sagrado Descendimiento (Barrio de la Malagueta)

Horarios: Salida 16:30h | Tribuna 19:20h | Torre Sur 21:25h | Catedral 21:35h | Encierro 00:15h

Itinerario: Casa Hermandad → Manuel Martín Estévez → Maestranza → Cervantes → Paseo de Reding → Avenida Cervantes → Francisco Bejarano Robles → Guillén Sotelo → Travesía Pintor Nogales → Plaza de la Aduana → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → Plaza de la Aduana → Travesía Pintor Nogales → Guillén Sotelo → Paseo de Reding → Plaza del General Torrijos → Maestranza → Manuel Martín Estévez y Casa Hermandad

Amor

Nombre oficial: REAL COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD

Sede: Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 16:50h | Tribuna 20:00h | Torre Sur 22:05h | Catedral — | Encierro 02:00h

Itinerario: Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria → Plazuela Cristo del Amor → Conde de Tendilla → María → Ladrón de Guevara → Fernando el Católico → San Patricio → Compás de la Victoria → Plaza de la Victoria → Victoria → Plaza Jesús El Rico → Alcazabilla → Plaza de la Aduana → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Méndez Núñez → Plaza del Teatro → Puerta de Buenaventura → Mariblanca → Peña → Frailes → Cruz Verde → Altozano → Párroco Ruiz Furest → Puerto Parejo → Manrique → Fernando el Católico y Casa Hermandad.

Dolores de San Juan

Nombre oficial: MUY ANTIGUA, VENERABLE Y PONTIFICIA ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA REDENCIÓN Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Sede: Parroquia de San Juan Bautista (Centro)

Horarios: Salida 19:05h | Tribuna 20:50h | Torre Sur 22:55h | Catedral 23:05h | Encierro 00:35h

Itinerario: Iglesia de San Juan → San Juan → Plaza de Félix Sáenz → Sebastián Souvirón → Plaza Arriola → Sagasta → Plaza de Félix Sáenz → Nueva → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Cisneros → Fernán González → Calderón de la Barca e Iglesia de San Juan.

Santo Traslado

Nombre oficial: REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD DEL SANTO TRASLADO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Sede: Parroquia de San Pablo Apóstol (Barrio de la Trinidad)

Horarios: Salida 19:30h | Tribuna 21:30h | Torre Sur 23:35h | Catedral — | Encierro 02:45h

Itinerario: Casa Hermandad → Trinidad → Rampa de la Aurora → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza la Constitución → Especería → Cisneros → Pasillo de Santa Isabel → Puente de la Aurora → Rampa de la Aurora → Trinidad y Casa Hermandad

Piedad

Nombre oficial: REAL HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

Sede: Capilla de la Cruz del Molinillo (Barrio de Capuchinos/Molinillo)

Horarios: Salida 19:30h | Tribuna 22:15h | Torre Sur 00:20h | Catedral — | Encierro 02:00h

Itinerario: Casa Hermandad → Alderete → Calle San Bartolomé → Cruz del Molinillo → Ollerías → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Ollerías → Cruz del Molinillo → Alderete y Casa Hermandad

Sepulcro

Nombre oficial: REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SEPULCRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Sede: Abadía del Císter (Centro)

Horarios: Salida 19:20h | Tribuna 22:40h | Torre Sur 00:45h | Catedral — | Encierro 02:15h

Itinerario: Casa Hermandad → Alcazabilla → Plaza de la Aduana → Císter → Santa María → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Duque de la Victoria → San Agustín → Císter → Plaza de la Aduana → Alcazabilla y Casa Hermandad.

Servitas

Nombre oficial: VENERABLE ORDEN SEGLAR DE SIERVOS DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES (Servitas)

Sede: Parroquia de San Felipe Neri (Barrio de Capuchinos / Molinillo)

Horarios: Salida 22:15h | Tribuna 23:40h | Torre Sur 02:00h | Catedral — | Encierro 03:30h

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Itinerario: Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri → Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre → Gaona → Guerrero → Dos Aceras → Carretería → Álamos → Puerta de Buenaventura → Plaza del Teatro → Comedias → Nosquera → Muro de San Julián → Muro de las Catalinas → Arco de la Cabeza → Plazuela Virgen de las Penas → Pozos Dulces → Compañía → Fajardo → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Strachan → Torre de Sandoval → Bolsa → Marqués de Larios → Liborio García → Nueva → Especería → Salvago → Compañía → Pozos Dulces → Plazuela Virgen de las Penas → Arco de la Cabeza → Muro de las Catalinas → Muro de San Julián → Nosquera → Carretería → Dos Aceras → Guerrero → Gaona → Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre y Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.