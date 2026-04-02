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Horarios e itinerarios del Viernes Santo en la Semana Santa de Málaga 2026

El Viernes Santo de Málaga en 2026 ya tiene horarios e itinerarios definidos, con ocho cofradías que recorrerán las calles del centro histórico, iniciándose las procesiones a las 15.00 horas con la bajada del Monte Calvario desde la ermita

La Soledad de San Pablo en la salida procesional del Viernes Santo de 2025.

La Soledad de San Pablo en la salida procesional del Viernes Santo de 2025. / GREGORIO MARRERO / LMA

La Opinión

Horarios e itinerarios completos del Viernes Santo en la Semana Santa de Málaga, este 2026, por orden de paso por el recorrido oficial, que comienzan en la plaza de la Constitución y termina con la salida desde el interior de la Catedral de Málaga o el paso por la torre sur de la Catedral.

Los cortejos procesionales que participan este Viernes Santo, por orden de paso por el recorrido oficial, son: Monte Calvario, Descendimiento, Amor, Dolores de San Juan, Santo Traslado, Piedad, Sepulcro y Servitas.

Guía rápida para entender los horarios

Los horarios se muestran con estas referencias:

  • Salida: hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad.
  • Tribuna: paso por la Tribuna Principal.
  • Torre Sur: paso por Torre Sur.
  • Catedral: hora de paso por Catedral (si procede).
  • Encierro: hora aproximada de encierro en la sede.

Cofradías del Viernes Santo organizadas por hora de salida:

  • Monte Calvario — Salida 16:00h | Encierro 00:00h
  • Descendimiento — Salida 16:30h | Encierro 00:15h
  • Amor — Salida 16:50h | Encierro 02:00h
  • Dolores de San Juan — Salida 19:05h | Encierro 00:35h
  • Sepulcro — Salida 19:20h | Encierro 02:15h
  • Santo Traslado — Salida 19:30h | Encierro 02:45h
  • Piedad — Salida 19:30h | Encierro 02:00h
  • Servitas — Salida 22:15h | Encierro 03:30h

Horarios e itinerarios completos del Viernes Santo por orden de paso por el recorrido oficial:

Monte Calvario

Nombre oficial: MUY ANTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD DE VÍA CRUCIS DEL SANTO CRISTO DEL CALVARIO Y SEÑOR SAN FRANCISCO DE PAULA Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE DE LA PAZ Y LA UNIDAD EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA, NUESTRA SEÑORA DE FE Y CONSUELO, SANTA MARÍA DEL MONTE CALVARIO Y SAN MANUEL GONZÁLEZ

Sede: Capilla del Monte Calvario (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 16:00h | Tribuna 18:40h | Torre Sur 20:45h | Catedral 20:50h | Encierro 00:00h

Itinerario: (Salida 15:00) Vía Dolorosa del Calvario → Glorieta Padre Manuel Gámez → Amargura → Alfonso XII → Plaza del Santuario → Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria (Salida 16:00) → Plaza del Santuario → Compás de la Victoria → Plaza de la Victoria → Victoria → Plaza de María → Guerrero → Granada → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Madre de Dios Mariblanca → Peña → Cruz Verde → Altozano → Párroco Ruiz Furest → Puerto Parejo → Manrique → Tejeros → Mitjana → Rampa del Santuario y Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria.

Descendimiento

Nombre oficial: FERVOROSA HERMANDAD SACRAMENTAL Y REAL COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SAGRADO DESCENDIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, NUESTRA SEÑORA DEL SANTO SUDARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS

Sede: Capilla del Sagrado Descendimiento (Barrio de la Malagueta)

Horarios: Salida 16:30h | Tribuna 19:20h | Torre Sur 21:25h | Catedral 21:35h | Encierro 00:15h

Itinerario: Casa Hermandad → Manuel Martín Estévez → Maestranza → Cervantes → Paseo de Reding → Avenida Cervantes → Francisco Bejarano Robles → Guillén Sotelo → Travesía Pintor Nogales → Plaza de la Aduana → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → Plaza de la Aduana → Travesía Pintor Nogales → Guillén Sotelo → Paseo de Reding → Plaza del General Torrijos → Maestranza → Manuel Martín Estévez y Casa Hermandad

Amor

Nombre oficial: REAL COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD

Sede: Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 16:50h | Tribuna 20:00h | Torre Sur 22:05h | Catedral — | Encierro 02:00h

Itinerario: Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria → Plazuela Cristo del Amor → Conde de Tendilla → María → Ladrón de Guevara → Fernando el Católico → San Patricio → Compás de la Victoria → Plaza de la Victoria → Victoria → Plaza Jesús El Rico → Alcazabilla → Plaza de la Aduana → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Méndez Núñez → Plaza del Teatro → Puerta de Buenaventura → Mariblanca → Peña → Frailes → Cruz Verde → Altozano → Párroco Ruiz Furest → Puerto Parejo → Manrique → Fernando el Católico y Casa Hermandad.

Dolores de San Juan

Nombre oficial: MUY ANTIGUA, VENERABLE Y PONTIFICIA ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA REDENCIÓN Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Sede: Parroquia de San Juan Bautista (Centro)

Horarios: Salida 19:05h | Tribuna 20:50h | Torre Sur 22:55h | Catedral 23:05h | Encierro 00:35h

Itinerario: Iglesia de San Juan → San Juan → Plaza de Félix Sáenz → Sebastián Souvirón → Plaza Arriola → Sagasta → Plaza de Félix Sáenz → Nueva → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Cisneros → Fernán González → Calderón de la Barca e Iglesia de San Juan.

Santo Traslado

Nombre oficial: REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD DEL SANTO TRASLADO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Sede: Parroquia de San Pablo Apóstol (Barrio de la Trinidad)

Horarios: Salida 19:30h | Tribuna 21:30h | Torre Sur 23:35h | Catedral — | Encierro 02:45h

Itinerario: Casa Hermandad → Trinidad → Rampa de la Aurora → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza la Constitución → Especería → Cisneros → Pasillo de Santa Isabel → Puente de la Aurora → Rampa de la Aurora → Trinidad y Casa Hermandad

Piedad

Nombre oficial: REAL HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

Sede: Capilla de la Cruz del Molinillo (Barrio de Capuchinos/Molinillo)

Horarios: Salida 19:30h | Tribuna 22:15h | Torre Sur 00:20h | Catedral — | Encierro 02:00h

Itinerario: Casa Hermandad → Alderete → Calle San Bartolomé → Cruz del Molinillo → Ollerías → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Ollerías → Cruz del Molinillo → Alderete y Casa Hermandad

Sepulcro

Nombre oficial: REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SEPULCRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Sede: Abadía del Císter (Centro)

Horarios: Salida 19:20h | Tribuna 22:40h | Torre Sur 00:45h | Catedral — | Encierro 02:15h

Itinerario: Casa Hermandad → Alcazabilla → Plaza de la Aduana → Císter → Santa María → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Duque de la Victoria → San Agustín → Císter → Plaza de la Aduana → Alcazabilla y Casa Hermandad.

Servitas

Nombre oficial: VENERABLE ORDEN SEGLAR DE SIERVOS DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES (Servitas)

Sede: Parroquia de San Felipe Neri (Barrio de Capuchinos / Molinillo)

Horarios: Salida 22:15h | Tribuna 23:40h | Torre Sur 02:00h | Catedral — | Encierro 03:30h

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