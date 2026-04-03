El Descendimiento o cómo echar raíces en campo yermo

Decía uno de los hermanos fundadores del Descendimiento que, a diferencia de otras hermandades, ésta estaba radicada no en un barrio, sino en una zona residencial. Durante décadas esta corporación ha tenido que trabajar a contracorriente en un lugar en el que el sentido de pertenencia de sus convecinos no ayudaba a echar raíces. Mientras otras hermandades crecían en entornos centenarios como el Centro, el Perchel o la Trinidad, el Descendimiento lo hacía en un barrio reconstruido con torres de pisos en los años 60. Un barrio que, todavía hoy, no tiene la identidad de otras zonas de la ciudad.

Salida procesional de Descendimiento este Viernes Santo de 2026. / Gregorio Marrero

En los últimos años la cofradía ha ido entrando de forma más natural en la vida de La Malagueta y eso se nota. De aquellos años en los que los tronos y las filas de nazarenos se llenaban por el aluvión de los últimos días se ha avanzado hasta una cofradía construida por jóvenes que tienen una casa de hermandad en la que hacer vida. De aquel local de Devolx y García a lo que tiene hoy la cofradía hay un trecho y eso se nota. Y vaya si se nota.

¿Por quién doblan las campanas? La salida desde el interior del misterio del Sagrado Descendimiento estuvo acompañada por el toque de campana tubular simulando el toque de muertos. Nazarenos con cirios burdeos avanzan al ritmo del tambor ronco de cabeza. La banda de música de la Cruz del Humilladero interpretaba el Himno Nacional y enlazaba el Stabat Mater de Frisina para la salida. Sobriedad amplificada por la marcha Cristo de los toreros. Qué curiosa es la estampa según de qué lado se mire. En los dos lados hay ladrillo visto: de un lado se ve la más que centenaria plaza de toros, con el color rojizo recuperado, arquitectura de su tiempo; igual que es de su tiempo el ladrillo visto de edificio de ampliación del Hospital Noble. Que bonita es una vista y que poco atractiva la otra. El trono del Descendimiento es una rara avis cofrade. Cuenta con un juego de faroles de esos que te dejan con la boca abierta y unos esmaltes de gran calidad. Luego hay detalles.

Salida procesional de Descendimiento este Viernes Santo de 2026. / Gregorio Marrero

Este año se estrena Enrique Sarria como hermano mayor, uno de esos hermanos que durante años ha estado ahí. Como la familia Moreno, con Cristóbal, con Mateo o con María. Es la cofradía de Ignacio, de Tillo, de tantos que han sabido estar y construir incluso desde la distancia.

No había dado la hora torera cuando, con el cortejo nazareno formado, ahora con penitentes de cirio blanco, salía la Virgen de las Angustias a los acordes del himno nacional y la marcha procesional homónima interpretada, en este caso, por la banda de música Maestro Eloy García. Flores blancas en las jarras y discretas esquinas con gladiolos bajo los arbotantes delanteros.

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El recorrido por la calle Maestranza está este Viernes Santo especialmente concurrido varias filas de personas esperaban la salida, muchos vecinos del barrio, muchas caras conocidas de cuando Antonio, Juan, Gabi, Javi, Rafa, Rocío, Elvira y demás adurreaban por aquel grupo joven de hace más de un cuarto de siglo, de la cofradía de Ildefonso, Antonio, Paco... Cómo pasan los años, eh.