Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crecimiento de poblaciónAccidentes de tráfico en Semana SantaCondenado por denuncias falsasCasas lego en MálagaPolíticos en Semana SantaTraslados del Domingo de ResurrecciónDomingo de Resurrección en MálagaMálaga CF - Las Palmas
instagramlinkedin

En Directo

Viernes Santo de la Semana Santa de Málaga: El Viernes Santo malagueño se recoge entre la emoción y el silencio

Sigue las procesiones del Viernes Santo con la señal de televisión de Canal Málaga / La Opinión

Esperanza Mendoza

Miguel Ferrary

F. J. Cristófol

José Luis Dago

El Viernes Santo en Málaga irrumpe como la jornada que anuncia el tramo final de la Semana Santa 2026, a la espera del cierre definitivo que llegará el Domingo de Resurrección con la salida del Resucitado. Antes de ese desenlace, la ciudad vive un día con una personalidad muy marcada, dividido en dos grandes ambientes que se distinguen con claridad en el desarrollo horario y en el tono de las procesiones.

La primera parte de la tarde estará protagonizada por las corporaciones que abren la jornada. El arranque llegará con Monte Calvario, que iniciará su recorrido a las 15.00 horas con uno de los momentos más singulares del día: la bajada del Yacente desde la Ermita del Monte Calvario para su entronización. Junto a ella, también ocuparán el protagonismo en estas primeras horas Descendimiento y Amor, cofradía que además adelanta su salida a las 16.50 horas. Tras este primer tramo se producirá un breve paréntesis antes de que el Viernes Santo retome toda su intensidad a partir de la tarde-noche. Será entonces cuando comiencen a ponerse en la calle el resto de hermandades, empezando por Dolores de San Juan a las 19.05 horas. A continuación, la jornada continuará con Soledad de San Pablo, Piedad, Sepulcro y Servitas, que pondrán el broche a uno de los días más solemnes, sobrios y representativos de la Semana Santa malagueña.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents