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Viernes Santo de la Semana Santa de Málaga: El Viernes Santo malagueño se recoge entre la emoción y el silencio
El Viernes Santo en Málaga irrumpe como la jornada que anuncia el tramo final de la Semana Santa 2026, a la espera del cierre definitivo que llegará el Domingo de Resurrección con la salida del Resucitado. Antes de ese desenlace, la ciudad vive un día con una personalidad muy marcada, dividido en dos grandes ambientes que se distinguen con claridad en el desarrollo horario y en el tono de las procesiones.
La primera parte de la tarde estará protagonizada por las corporaciones que abren la jornada. El arranque llegará con Monte Calvario, que iniciará su recorrido a las 15.00 horas con uno de los momentos más singulares del día: la bajada del Yacente desde la Ermita del Monte Calvario para su entronización. Junto a ella, también ocuparán el protagonismo en estas primeras horas Descendimiento y Amor, cofradía que además adelanta su salida a las 16.50 horas. Tras este primer tramo se producirá un breve paréntesis antes de que el Viernes Santo retome toda su intensidad a partir de la tarde-noche. Será entonces cuando comiencen a ponerse en la calle el resto de hermandades, empezando por Dolores de San Juan a las 19.05 horas. A continuación, la jornada continuará con Soledad de San Pablo, Piedad, Sepulcro y Servitas, que pondrán el broche a uno de los días más solemnes, sobrios y representativos de la Semana Santa malagueña.
Esperanza Mendoza
Dolores de San Juan ya se recoge por calle Especería
Miguel Ferrary
El trono del Sepulcro en la Alameda.
Esperanza Mendoza
La solemnidad de Servitas llega a Especería
Miguel Ferrary
La Virgen de La Piedad en la Alameda
Miguel Ferrary
La Soledad de San Pablo recorre la Alameda
Miguel Ferrary
El Santo Traslado en la Alameda
Miguel Ferrary
El Cristo del Amor, en su nuevo trono, por la Alameda
Miguel Ferrary
El Sepulcro, en Tejón y Rodríguez
Comienza a sonar la Marcha Fúnebre en Tejón y Rodríguez y avanza lento el trono del Sepulcro
Miguel Ferrary
El trono de la Piedad en Carretería
Miguel Ferrary
La Piedad avanza por Carretería
Los nazarenos del cortejo de la Piedad han avanzan a buen ritmo por calle Carretería
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