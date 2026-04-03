El Molinillo llega al Centro de Málaga: La Piedad silencia el Viernes Santo

Bajan los nazarenos con túnicas negras de La Piedad por la calle Carretería. Los cirios tiniebla que portan parece que oscurecen la trémula luz que llevan prendida. Hay menos luces en la calle, que sin embargo luce el ambiente de los mejores días. "Vamos, que es la Piedad", dice un grupo de chicas entrando por la calle Gigantes. Nadie se la quiere perder, aunque quedan pocos sitios libres en la calle. Algunos miran malencarados cuando alguien quiere pasar, pero ceden para evitar tapones. La solidaridad, aunque sea a regañadientes, se agradece. Quizás incluso el doble porque sabes que le cuesta: que eres la persona 67 que ha pasado por ahí en los últimos 10 minutos.

En un lado de la calle, tres niñas pequeñas se sitúan en cuarta filas. Dos hermanas de 12 años suben a la pequeña, de cinco, haciendo la sillita de la reina para que pueda ver algo más entre las cabezas. Aunque sean los picos de los capirotes de la Piedad. Entre risas, balanceos y un poco de nervios consiguen levantarla. No es el trono de la Esperanza, pero tienen su arte. Un hombre las mira divertido y da el paso. Se echa a un lado y les dice: "pasad delante, así lo veréis mejor". Las niñas, vergonzosas se niegan. Pero el hijo de este hombre y otro que había al lado insisten y le hacen el hueco más grande. Terminan pasando y viendo la procesión en una posición privilegiada. Felices, tranquilas. Se consigue tanto con tan poco...

Mientras la Piedad sigue avanzando por la calle Carretería. Bueno, digo La Piedad pero podría decir El Molinillo, porque es un barrio el que acompaña a su Madre, la que escucha sus desvelos, alegrías y tristezas desde su capilla en la calle. Las raices de esta devoción en el barrio son profundas. Eso se ve en las filas de nazarenos, largas, muy largas, porque son muchos los vecinos y las vecinas que acompañan a la Virgen. Pero también en la unidad que ha conseguido la hermandad, con los tres últimos ex hermanos mayores participando en el cortejo en una posición de respeto, reconociendo su legado y su trabajo.

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Piedad / Eduardo Nieto / LMA

La salida había sido bulliciosa. Con un punto de caos, propio de quien está en familia. El barrio es el barrio y ahí se permite uno estar más relajado. Una vez que la Virgen sale a la calle, el orden se va imponiendo poco a poco. Las filas de nazarenos se alargan y llegan a la calle Ollerías, donde esta cofradía empieza a dar dimensión de lo que es. La calle se estrecha y la Piedad se engrandece con la cercanía. Lo mismo ocurre en Carretería, a la que entra con la marcha ('¡Miradlo en la Cruz!', interpretada por la Banda de Música de Zamarrilla), Cisneros o Especería. Le van las calles recogidas, donde las personas se puedan acercar a esta imagen.

Durante su paso por el Centro de Málaga se va imponiendo el silencio. La Piedad es capaz de callar a la calle Carretería solo con su presencia, dejando que el público empiece a hablar bajito ya a la espera del Sepulcro, que llega justo detrás.

El trono, adornado con lirios morados y ramas de enredadera, para darle un toque asilvestrado, mantiene su función, pero empieza a convertirse en un problema para ver a la Virgen. La oscuridad de la calle y el tono de la madera no ayudan a la imagen, que cuesta ver a partir de ciertas hora.