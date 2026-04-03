El Sepulcro hay que verlo desde Carretería

Y llegó el Viernes Santo. Tengo sentimientos encontrados. Todos los años, este día de la Semana Santa despierta emociones muy distintas en mí y creo que en todos los malagueños igual. La angustia de querer que se acabe y pensar en alargar estos días un par de semanas más.

Y siempre cierro con Él. Con Jesús tumbado, dormido. Esperando a ser despertado. Como un hijo que espera en la cama un domingo por la mañana a que su padres se despierten para ir a desayunar. Mi tía siempre me decía cuando era pequeña, que en este trono, "Jesús está dormido". Yo no era capaz de entender que el Señor había muerto. Y ahora, unos pocos años más tarde, me sigue costando entenderlo.

Semana Santa de Málaga 2026 | Viernes Santo: Sepulcro / Eduardo Nieto

Entender que Él murió por mí y por mis pecados. Ver a Jesús en su Santo Sepulcro, remueve una tristeza inevitable en mí. Esta cofradía, con su característica solemnidad y ritmo único de tambores, te sume en una desesperanza de la que cuesta salir.

Pero todo tiene arreglo. Calle Carretería se encarga de ello. No creo que haya una mejor calle para ver a esta hermandad. Su estrechez y su longitud convierten esta procesión en un descanso eterno, donde parece que Jesús siempre estará recorriendo su acera.

Sepulcro desde la casa hermandad de Estudiantes / Eduardo Nieto

Contemplando el trono, observo la ligera mecida que dan los hombres portadores de esta imagen. Como un padre meciendo a su hijo en la cuna. Con sumo cuidado, con mucho mimo. Mecen a Jesús como quien protege algo frágil, como quien no quiere despertarlo. Hay en ese gesto una ternura inesperada. Una forma de amor que no necesita palabras.

Como si, en el fondo, todos quisiéramos creer que sigue dormido. Que en cualquier momento abrirá los ojos. Que todo esto no es un final, sino una espera.

Nuestra Señora de la Soledad / Eduardo Nieto

Y quizás por eso volvemos cada año. Por eso nos colocamos en Carretería, buscando el mismo instante, la misma emoción, la misma verdad que nunca terminamos de comprender del todo.

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Qué suerte poder admirar el Sepulcro desde Carretería. Una noche en la que los malagueños intentamos no hacer para no despertar al que dormido está. Un Viernes Santo más en el que espero la resurrección.