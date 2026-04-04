Así ha sido el Viernes Santo en Málaga 2026: los capirotes

El Viernes Santo de Málaga 2026 marcó el tramo final de la Semana Santa con una jornada de fuerte carácter solemne, dividida en dos momentos bien diferenciados: una primera parte de la tarde con la salida de Monte Calvario a las 15.00 horas, junto a Descendimiento y Amor, que adelantó su procesión a las 16.50, y un segundo tramo que arrancó a las 19.05 horas con Dolores de San Juan para continuar con Soledad de San Pablo, Piedad, Sepulcro y Servitas. Fue, así, un día de recogimiento, silencio y emoción antes del cierre definitivo del ciclo procesional con el Domingo de Resurrección.

La respuesta del público

Mucha gente, pero menos agobios y menos tensión en las calles del Centro

La tensión bajó varios enteros en el Centro de Málaga este Viernes Santo. Las calles estaban llenas, pero con la suficiente caída de público para que los movimientos fueran más fluidos, las bullas menos tensas y la gente menos agresivas, que el cansancio y la muchedumbre suele exaltar los ánimos como en el Jueves Santo.

La maniobra

Dolores de San Juan saliendo del interior del templo

La salida del Cristo de la Redención y la Virgen de los Dolores desde el interior de San Juan se hizo con limpieza, con los hombres de trono actuando como un solo grupo sin nada de banda de música y con un silencio atronador en la calle. Un giro complicado y disfrutar de estos dos tronos todavía con luz, no tiene precio.

La marcha

'Soledad de San Pablo', de Miguel Pérez en La Trinidad

La Banda Sinfónica de la Trinidad ha interpretado la marcha 'Soledad de San Pablo' que compusiera el malagueño Miguel Pérez. Quizá una de las mejores marchas de su generación y un tesoro musical para las cofradías, se toco en el momento en que el trono de la Virgen de la Soledad salía de la casa hermandad, sustituyendo al Himno de España.

Buen ambiente en las salidas de barrio La Malagueta, la Victoria, El Molinillo y La Trinidad fueron ejemplos de salidas procesionales de cofradías con lazos fuertes con su entorno. Un gusto ver cómo la seriedad se relaja y aflora la complicidad con el público.

Un trono que pide ceder el paso La cofradía de la Piedad bien podría replantearse el cambio del trono actual. Siendo una obra bastante meritoria y adecuada al conjunto, ya se le está pasando su tiempo. Es el momento de pensar en cambios.

Mucha luz para Servitas en Especería Las luces mo se han llegado a apagar al completo en la calle Especería en el paso del trono de Servitas y ha restado el ambiente solemne que caracteriza a esta hermandad

Visto en redes sociales

El Cristo del Perdón, un trono y dos perspectivas

La otra crónica

El nuevo trono del Cristo del Amor: mucho más que un estreno

El estreno del nuevo trono del Cristo del Amor no solo marca un hito patrimonial, sino también un acierto de profundo calado simbólico. La obra, concebida por Fernando Prini y ejecutada con notable maestría por Manuel Toledano, se presenta como un conjunto coherente donde arte y teología dialogan con naturalidad. Sin embargo, más allá de la riqueza de la talla o el acierto estético del conjunto, hay un aspecto que merece especial reconocimiento: la recuperación de elementos esenciales en la iconografía del Crucificado. La reincorporación de la corona de espinas y las potencias devuelve al Cristo del Amor una presencia más plena, más fiel a su significado original. No se trata de simples añadidos ornamentales, sino de signos cargados de contenido que refuerzan la lectura de Cristo como Rey sufriente y Redentor. Con ellos, la imagen gana en fuerza expresiva y en profundidad devocional, alejándose de simplificaciones que durante años habían diluido parte de su mensaje. Este gesto, aparentemente discreto, supone en realidad una decidida apuesta por la coherencia histórica y teológica. La hermandad no solo estrena un trono; recupera un lenguaje visual que conecta con la tradición y enriquece la experiencia del espectador. En tiempos donde lo estético a veces prevalece sobre lo simbólico, esta vuelta a las raíces se percibe como un acierto rotundo.

La otra foto

No deja de sorprender la inventiva de la gente a la hora de crear elementos con guiños cofrades. Imaginación, mensaje y utilidad, todo en uno

Salida de la cofradía del Amor / Álex Zea / LMA

¿Sabías que...?

Muerte y vida. Luz que inunda la mano inerte del crucificado que realizara Ortega Bru para el titular del Sagrado Descendimiento, venerado en la capilla del Hospital Noble, corazón devocional de la Malagueta. Otra Sixtina que nos recuerda la mano divina de Dios en la creación del Hombre. Esta imagen se puede ver, junto a otras 44 de curiosidades cofrades en la exposición ‘Detalles de Pasión’, que puede verse en el Cementerio de San Miguel hasta el 14 de abril.