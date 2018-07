Así relata una joven el "pánico" que vivió en un viaje en Blablacar

Una joven valenciana ha descrito en Twitter el "pánico" que vivió en un viaje con la aplicación para compartir vehículo al ser acosada por uno de los integrantes del coche que llegó a asegurar que la iban a raptar. "Tengo una impotencia y un pánico en el cuerpo", escribe Aitana en la red social, "al subir al coche he pensado lo típico: vaya soy la única chica", añade. En el coche viajaban tres ocupantes, todos hombres. Dos ingleses y un español que, nada más entrar al coche comenzó a "marearme a mí todo el viaje", admite la joven.

Según relata Aitana, "el conductor y el copiloto eran de otros países y hablaban entre ellos en inglés" por lo que no entendían lo que el joven español le "susurraba". Lo primero que le preguntó fue si el joven que había acompañado a Aitana hasta el BlaBlaCar era su pareja. Tras la respuesta afirmativa de la valenciana, estuvo "preguntándome si tengo otros novios o amantes", ante lo que la joven explica que comenzó a "estar incómoda" porque no le había preguntado ni cómo se llamaba.

El viaje, de 300 kilómetros de trayecto, se complicó cuando el hombre bromeó con llevarla con ellos a Alicante y no dejarla en València, destino acordado por la mujer. "A mí me ha empezado a entrar ansiedad", sin saber muy bien que hacer, la joven buscó tranquilidad mirando a través de la ventanilla del coche. Pero el compañero de viaje decidió continuar con las molestias. "¿Ya le has dicho a tu novio que estás sentada con un psicópata que te quiere raptar?", le preguntó entre susurros y con tono "serio". "Estaba temblando", explica Aitana en la red social.

"Qué, estás incómoda, ¿eh?", llegó a interpelar el compañero de viaje de la valenciana mientras le ofrecía golosinas. "Tranquila, no le hemos metido droga", afirmó al ver que la joven rechazaba los dulces. Entonces el hombre insistió en que "fuera con ellos a Alicante", oferta que Aitana rechazó de nuevo. "Entonces te raptamos", aseguró el hombre al tiempo que le decía a la valenciana que avisase a su padres de "que no iba a llegar a casa".

En el tramo final del viaje, al ver que la joven "lo estaba pasando fatal" el hombre comentó que sólo quedaban "100 km para librarte de nosotros". Aitana explica que "lleva años viajando" con aplicaciones para compartir vehículo y ha conocido a gente "muy linda", aunque no repetirá.

"Es tan triste que no podamos sentirnos seguras prácticamente en ningún sitio", escribe en Twitter. "Es horrible no saber si vas a llegar a tu casa, sentirte pequeña, saber que te pueden hacer lo que quieran y que ni con todas tus fuerzas podrías defenderte", zanja. La denuncia de la joven en la red social compartiendo la situación de acoso machista que sufrió ha sido compartida por miles de personas, decenas de ellas le han mostrado su apoyo en los comentarios.

Fuentes de BlaBlaCar han confirmado a este diario que "condenan y censuran" este "lamentable" incidente. Desde la compañía informan que se han puesto en contacto con la joven valenciana al conocer su viaje de pesadilla. Además, añaden que "están a su disposición" si decide tomar medidas legales. Según ha podido saber Levante-EMV, el conductor, que podría no haber sido consciente de lo sucedido en el trayecto, cuenta con valoraciones positivas de otros usuarios y usuarias en su historial.

Pensando en este tipo de situaciones, esta compañía ofrece una opción en la que es posible compartir coche sólo con mujeres puesto que "algunas mujeres pueden preferir no viajar con hombres, especialmente en el primer viaje", a pesar de que "sólo un 2 % de usuarias" hace uso de esta opción. Desde la compañía recuerdan que su política se basa en la confianza entre viajeros y que se expulsa a cualquier persona que tenga comportamientos inadecuados".