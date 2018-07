La pasta y la vida

El gran melancólico Giacomo Leopardi mantuvo una disputa con los napolitanos a causa de los macarrones.región considerada bastión de la izquierda - Massimo d´Alema, exsecretario en los noventa del Partido Democrático, se refirió al tortellini en un tono despectivo, o por los menos lo suficientemente altanero para que no ganase las elecciones en Emilia, región considerada bastión de la izquierda

Habría pagado por ver al cursi de Marinetti comiendo espaguetis en la intimidad. Dicen que se escondía para hacerlo, al mismo tiempo que pedía su abolición por considerarlos un alimento grosero. Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), fundador de un movimiento que él mismo llamó «la religión de la velocidad», decidió declararle la guerra a la pasta. «¡Abollamo la pastaciutta!», tronaron pintores y poetas futuristas el 15 de noviembre de 1930, durante la proclamación en Turín de un manifiesto que generó terribles controversias. Las crónicas de entonces recuerdan cómo en Aquila un grupo de mujeres dirigió una carta de súplica a Marinetti; en Nápoles hubo procesiones en las calles en favor del alimento nacional, y en San Francisco, California, los empleados de dos restaurantes, situado uno en la planta baja y otro en el segundo piso de un edificio, se enzarzaron en una batalla en favor y en contra del manifiesto.

Para los futuristas la cocina debía estar regulada como el motor de un hidroavión de alta velocidad y crear una armonía entre el paladar y la vida, de entonces y del futuro. Estaban convencidos de que se piensa, se sueña y se actúa de acuerdo con lo que se come o se bebe, aun admitiendo que a lo largo de la historia habían existido artistas «mal o groseramente» alimentados, autores de grandes obras. La buena alimentación consistía, según ellos, en inventar nuevas recetas y acabar con los viejos hábitos y el placer en la mesa. Había que preparar a los hombres para los futuros alimentos químicos y, tal vez, la posibilidad no demasiado remota de realizar por radio una difusión de ondas nutritivas. Presentían una vida cada vez más aérea y veloz –en eso no estaban equivocados– y debido a que todo en la civilización moderna parecía tender hacia la eliminación de peso, sostenían que la cocina del futuro debía adaptarse también a esa evolución. Próximos a los fascistas, creían como ellos en hombres ligeros para tiempos dinámicos y veloces.

La pasta, que ha unido en la mesa a los italianos del norte y del sur, ha sido protagonista también de episodios polémicos por parte de sus detractores. El gran melancólico Giacomo Leopardi mantuvo una disputa con los napolitanos a causa de los macarrones. Algunos cronistas de la capital partenopea se han encargado de arropar con tintes humorísticos la vieja historia. La he escuchado y leído en diferentes versiones. Leopardi se mofó del amor que en Nápoles se profesaba al macarrón en Los nuevos creyentes, una de sus composiciones, escrita en 1835, «...toda contra mí/ toma armas Nápoles por defender/ sus macarrones; que a los macarrones/ les pesa mucho anteponer la muerte». El cantante Gennaro Quaranta replicó más tarde al pesimismo cósmico en nombre de los napolitanos reprochando al poeta de Recanati su naturaleza enfermiza y desdichada. «Mas de haber amado los macarrones/ más que los libros que hacen melancólico/ no habrías padecido ásperas cuitas.../ Y en alegre y rolliza compañía, /hermoso y feliz habrías llegado/ con poco a los noventa o los cien años». Minado desde su nacimiento por la enfermedad de Pot que le combó la espalda, Leopardi tuvo que cargar con múltiples sufrimientos y dos jorobas y murió sin haber cumplido los cuarenta.



Política

Mucho después, el tortellini originó uno de los episodios más tempestuosos de la política italiana cuando Massimo d´Alema, exsecretario en los noventa del Partido Democrático, se atrevió a referirse a él en un tono despectivo, o por los menos lo suficientemente altanero para que media Emilia se le echase encima impidiéndole ganar las elecciones en una región considerada, más que ninguna otra, bandera del movimiento partisano, bastión de la izquierda y de la lucha revolucionaria. Pero fundamentada sobre todo en la buena y copiosa comida que le ha servido a Bolonia, su capital, para ganarse con justicia uno de los apelativos que la distinguen: la grassa (la gorda). Los otros son la docta, por la tradición universitaria, y la rossa, por la tonalidad de su edificación.

La pasta es uno de los grandes alimentos universales. Económico, se presta a la creatividad culinaria como pocos en este mundo. Es también un prodigio dietético, imprescindible en la mesa mediterránea. Me refiero a la buena pasta seca sin huevo, la que se elabora exclusivamente con trigo duro. Es la que se debe consumir. La otra, la que se produce mayoritariamente en el norte de Italia, es una estafa gastronómica. No vale gran cosa, no absorbe como es debido las salsas, se pega a las ollas, y además engorda. Conviene tenerlo en cuenta.

El triticum durum se empezó a importar en tiempos de Vespasiano y tiene su origen en Afganistán, adonde fue llevado desde Siria. Génova y Nápoles, dos grandes puertos, comerciaban con él en el Renacimiento para fabricar sus acreditadas pastas secas. En Italia, la calidad de la pasta seca está regulada por una ley de 1976 que exige disciplina en la producción. Tanto en Campania como en Liguria, los dos grandes focos de producción de las mejores pastas que se comen en Italia y el mundo, coincide la meteorología, fuerte sol y ligeras brisas marinas mezcladas con los aromas de los castañares bendicen una desecación que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo. Si leen en una etiqueta Gragnano no tengan duda: compren la pasta. Será buena.

Pero antes hace falta seguramente explicar, para quienes no lo sepan, que las pastas se dividen en secas y frescas. Yo, personalmente, siempre preferiré las primeras. Las frescas que no se ligan con agua, sino con huevo, las que cualquiera es capaz de hacer en casa, mejor o peor, con su maquinita, sólo pueden conservarse unos días y en el frigorífico. Naturalmente resulta muy desaconsejable comprar las pastas frescas envasadas que venden por ahí etiquetadas por grandes marcas y con fechas de caducidad inverosímiles. Ni se les ocurra perder el tiempo en ello. Por otro lado, el diente en una pasta seca es muy superior a la frágil textura de la fresca, aunque esta salga de las manos del mejor artesano. Sólo en ciertos restaurantes se puede comer y en función de ciertos platos.

El catálogo de la pasta es interminable: abriga distintos formatos y bellas metáforas. Las formas siempre suelen tener la explicación en los ingredientes que sustentan; agujeros más o menos grandes para que se filtren de la mejor manera las salsas. Saber combinar formatos y sabores distingue a todoitaliano conocedor del asunto. Las salsas lo son por centenares, pero en el canon clásico figuran en primer lugar el ragú boloñés, los pestos genoveses y napolitanos, la amatriciana, la carbonara, la puttanesca, la arrabbiata y el cacio e pepe de los romanos. Otro día hablamos de ellas.