Abel Matutes Prats: "España tiene que apostar por el turismo de lujo"

Pionero en convertir a Ibiza en un lugar de privilegio de la ruta mundial del turismo de lujo, Abel Matutes Prats (Barcelona, 1977) no se amilanó ni siquiera ante las iniciales resistencias familiares y se lanzó a la piscina para crear Ushuaïa, la discoteca y hotel por el que pasan todo tipo de celebridades para escuchar a dj´s tan famosos como Paris Hilton o David Getta. «La vieja guardia perdía dinero cada vez que abría uno de nuestros hoteles», rememora irónico al referirse a la oposición que encontró a su glamurosa idea en la empresa que dirige desde 2007, Palladium Hotel Group. Casado y padre de cuatros hijos, Matutes júnior es un rebelde con causa plenamente confiado en su agudo olfato para los negocios. Junto a Ushuaïa ha revolucionado España y otros destinos con ideas arriesgadas como Tatel, un restaurante que gestiona junto con Manuel Campos, Pau Gasol, Enrique Iglesias, Rafael Nadal, Rudy Fernández y Cristiano Ronaldo. Con Zela quiere ofrecer la mejor comida japonesa de toques mediterráneos mientras sueña ya con abrir otros beach clubs elegantes y de «buen rollito ibicenco».

Señor Matutes, ¿qué riesgo vio a comienzos de 2000 para el futuro del turismo en Ibiza cuando decidió tirar por la vía del lujo?

España ya no era el destino vacacional barato de las décadas de 1970 y 1980 porque habían surgido muchos competidores, sobre todo en el marco mediterráneo. Los precios que nos ofrecían estaban por debajo del coste de abrir un hotel. Me rebelé ante la idea de abandonar el negocio o trasladarlo y quise convertir a Ibiza en un lugar «cool» y glamuroso.

¿Cómo se consigue eso de estar en uno de sus beach clubs y echar una parrafada con Leonardo di Caprio o George Clooney?

Los famosos, como el resto de nuestros clientes, lo que buscan es pasarlo bien y parece que lo consiguen porque repiten y se convierten en un escaparate perfecto para nosotros. Cuando hablas con ellos te das cuenta de que son personas normales.

¿De dónde surgió la idea de Ushuaïa como hotel de lujo y discoteca al aire libre hasta las doce de la noche con habitaciones de hasta 10.000 euros por día para atraer a celebridades como Paris Hilton?

Antes era un hotel familiar de tres estrellas que abríamos mes y medio al año y a precios irrisorios. Empezaron a llegar jóvenes que después se iban a una discoteca próxima y que era también nuestra. Esta gente pagaba más que las familias que acogíamos antes pero se quejaba de la calidad del hotel.

Y usted decidió mejorar la calidad y aumentar un 500% el precio medio de las habitaciones.

Así es, pero no vea lo que me costó convencer al consejo de administración del grupo. Propusimos hacer un hotel tematizado para que la gente disfrutase de la música de cinco de la tarde a doce de la noche y con servicios excelentes. Me pararon la propuesta tres años porque la vieja guardia pensaba que era una locura. Al final, mi padre accedió pero casi convencido de que me la iba a pegar en condiciones.

Su padre, Abel Matutes, estaba equivocado.

Ushuaïa ha revalorizado la Playa de´n Bossa y ha elevado los precios medios de todos los negocios cercanos. En esta zona de Ibiza están los precios medios más altos de todo el Mediterráneo.

Por cierto, ¿es Paris buena dj?

No entiendo de ese tipo de música pero Paris Hilton tiene mucho éxito, es muy agradable y además muy divertida.

¿Cómo son hoy sus relaciones con las discotecas clásicas como Amnesia o Pacha que copaban la vida nocturna ibicenca?

Nos respetamos aunque hubo un recelo inicial por parte de ellos cuando abrimos Ushuaïa. No lo entiendo porque nosotros paramos la música a las doce de la noche precisamente para que la gente vaya a otras discotecas.

¿Hacia dónde evoluciona conceptualmente su modelo de hotel preferido?

Hacia donde evoluciona el cliente. Ahora vamos a abrir Bless en Madrid e Ibiza y este es un concepto de hotel de cinco estrellas y gran lujo con un toque asiático pero sin que le falte la diversión y el rollito ibicenco.

¿Cómo se les encendió la bombilla para lanzar el restaurante Tatel a usted y a Manuel Campos?

Nos extrañaba que cuando viajábamos al extranjero los restaurantes españoles careciesen de la calidad de nuestra gastronomía y fuesen siempre a los tópicos. Decidimos crear Tatel para mostrar la comida española auténtica, de la abuela, pero reinterpretada en el siglo XXI. Es una especie de embajada donde se muestra la forma de vivir de España con largas sobremesas y donde no falta el cachondeo.

¿Es el restaurante Tatel abierto por Mabel Capital, sociedad en la que ha dado entrada a socios como Manuel Campos, Pau Gasol, Rafael Nadal, Enrique Iglesias, Rudy Fernández y ahora Cristiano Ronaldo, una forma de reivindicar su autonomía para caminar solo, sin la tutoría paterna, por el mundo de los negocios?

En absoluto. Con Tatel vi otra oportunidad de negocio y tuve la suerte de que todos esos grandes amigos se sumasen al proyecto como embajadores de nuestra gastronomía. Cristiano Ronaldo se unió porque era un cliente habitual del restaurante en Madrid y quiso estar en el grupo. La rebeldía la he mostrado siempre dentro de casa.

¿Ha llegado a pensar qué sería usted si no fuera hijo de Abel Matutes?

Estoy muy orgulloso de ser hijo de mi padre. No voy a ser tan falso de negar que el ser su hijo me ha ayudado a cumplir mis objetivos antes que si no lo hubiese sido.

La idea que tiene mucha gente de Abel Matutes es que fue alcalde de Ibiza con Franco y ministro de Asuntos Exteriores con Aznar. ¿Qué virtud y defecto ha heredado usted de su padre?

Tenemos un defecto que puede ser una virtud. Somos muy cabezones o constantes. Somos muy empáticos, lo que hace que el resto de la gente crea en nuestros proyectos y nos siga en las aventuras en las que nos embarcamos.

Aunque su vida ha sido fácil debe ser duro que a uno le restrieguen cada poco que se lo debe todo a su padre.

No he pasado hambre pero he tenido que estudiar y trabajar duro para estar donde estoy. Nadie me ha restregado a la cara que sea hijo de mi padre. Igual no se atreven.

Por cierto, ¿van a reabrir el Tatel de Miami?

En cuanto reabra el hotel donde está y que destrozó un huracán.

Y ahora preparan la apertura de otro restaurante en Londres.

Sí vamos a llevar el Zela a Londres.

¿De qué modelo de restaurante estamos hablando?

La factura media es algo superior a la de Tatel pero ofrecemos una comida japonesa avalada por la experiencia del director culinario de Kabuki con fusión mediterránea. Es un concepto de restaurante fresco, con música y copas que ya funciona muy bien en Ibiza.

¿Cuál es la innovación que aporta Hi, la discoteca que ha abierto recientemente en Ibiza?

En Hi ponemos a los clientes en el centro de una experiencia basada en el diseño vanguardista, la música electrónica y los juegos de luces. El dj lleva la batuta de esa diversión al aire libre. Los turistas, una vez cubiertas sus necesidades básicas, buscan experiencias únicas que puedan subir al momento en sus redes sociales.

¿Se puede compaginar con la misma pasión la gestión de actividades glamurosas como los hoteles y restaurantes de lujo con sus inmobiliarias, puertos deportivos, parques acuáticos o piscifactorías como hacen ustedes?

Por mi vocación frustrada de biólogo me gusta el tema de las piscifactorías, pero la ilusión no tiene nada que ver con el glamur sino con lo que es poner en marcha un proyecto. Me gusta más lanzarme a la aventura que gestionarla luego.

Hábleme del tipo de beach club que está pensando en lanzar por su cuenta en varias localidades.

Pretendo llevar la experiencia de Tatel o Zela a playas de todo el mundo para disfrutar de una gastronomía de primera en un ambiente de diversión.

Con la experiencia de más de 40 hoteles en todo el mundo, ¿cuál es su gran conclusión de lo que necesita España para fortalecer su potencial turístico?

España tiene que apostar por la calidad, por el lujo. Lo de vender sol y playa a precios de ganga no tiene futuro. Si no apostamos por la calidad podríamos perder turistas en cuanto se estabilicen esos países del arco mediterráneo que nos los están dejando. Muchos de los turistas que llegan a España son prestados por los conflictos de esos países.