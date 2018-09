Sergio Garrido: "Un móvil te puede joder una exclusiva"

El día a día de un paparazzi en Ibiza. Es lo que promete mostrar Misión Exclusiva, programa que Cuatro estrenará en breve y que tiene como protagonista a Sergio Garrido, uno de los fotógrafos que persigue a los personajes famosos que pasan por las Pitiüses durante el verano. Suyas son, por ejemplo, las fotos de Cher, Messi y su familia en un yate, Cristiano y Georgina en la playa o Chiara Ferragni besando a su futuro marido.

Seguro que muchos recuerdan la foto: Isabel Pantoja, sentada en un yate con gesto melancólico. Fue portada de ¡Hola! el año pasado, en sus primeras vacaciones después de salir de la cárcel, donde cumplió dos años de condena por blanqueo de dinero. Ésa fue una de las fotos que hizo Sergio Garrido durante su verano de trabajo en Ibiza. El paparazzi y sus aventuras de este año en la isla protagonizan Misión Exclusiva, que Cuatro ya ha comenzado a promocionar y que estrenará «muy pronto».

En la promoción del programa, dice: «Soy el paparazzi más caradura del mundo». ¿Se puede ser paparazzi sin serlo?

Sí, pero trabajas mucho menos. Para hacerlo bien en esta profesión debes ir a cien. Debes ser caradura, hablar con gente... Soy un paparazzi 2.0, más moderno.

¿En qué se diferencia de los antiguos?

Los paparazzi que he conocido que son de la línea antigua no hablan con nadie, se esconden detrás de una verja o de una planta, no te hablan ni a ti ni a los compañeros, son gente muy oscura y tenebrosa. Por lo menos los que conozco yo. También hay gente nueva, más moderna, más jóvenes, que son más de redes sociales, que tienen Instagram, con contactos e información... Gente que se mueve en todos los ámbitos y habla con todo el mundo. Yo hablo con el de seguridad, con los de los restaurantes y los de las discotecas, con el de las hamacas... Por eso lo del paparazzi más caradura del mundo.

¿Todo se publica o también se guardan fotos?

Cuando no se publican es porque no te las compran o porque te las compra el interesado que sale en ellas para que no se publiquen. En mi caso, no he tenido el gusto de llegar a eso.

El gusto... ¿Le pone pensar que alguien le puede comprar las fotos para retirarlas?

¡Claro! Ahí te pagan lo que tú quieras. En el momento en el que el fotografiado da ese paso, está vendido. Le puedes pedir lo que quieras. Por eso te digo que no he tenido la suerte.

¿Cómo alguien se hace paparazzi? No conozco ningún niño que diga que de mayor quiere serlo.

Después de ver el programa, sí que los va a haber. [Ríe] Habrá niños que dirán que quieren ser paparazzi. Igual mi hijo dice: «¡Quiero ser como papá!». En mi caso, hace siete años estaba cansado de Madrid, de la carretera y de los negocios de la noche. Me cansé, cogí una cámara y un amigo que se llama Fran comenzó a darme temas fuera de Madrid. Empecé a viajar: Ibiza, Nueva York... Me he tirado todos estos años sin dejar de viajar y de trabajar.

¿Contento?

¡Contento! En todos los temas gordos que han salido en este tiempo, tanto en España como fuera, he estado metido de por medio.

¿En algún momento tiene remordimientos de lo que está haciendo?

No, porque no llego a ese punto. Si llegara a ese punto es porque estoy haciendo algo mal. Cuando me siento mal, no lo hago. Y si veo que alguien está incómodo, me voy para atrás y a otra cosa. No quiero que nadie sufra. Otra cosa es que alguien esté en un barco pasándoselo pipa y se le caiga el bikini y se ponga en tetas. Eso es un problema del directo, pero buscar las cosas malas, no. No lo hago. No tengo maldad para eso. Soy de otra pasta. Me gusta el respeto y quiero que el personaje no esté mal. Hay algún momento... Mira, te lo voy a contar. Me pasó eso con Rafa Nadal. Estaba un poco incómodo, así que le dejé.

¿Cómo nota que el personaje está incómodo?

Pues porque te levanta la mano en plan «vale ya», el dedito en plan peineta [ríe], se esconden debajo de una toalla...

Son muy claros, vaya.

Sí. No hay dudas.

Otra cosa que dice usted en la promoción es que sólo los mejores sirven para esto...

...en Ibiza.

¿Por qué? ¿Qué diferencia a Ibiza de Marbella o de Cádiz?

Ibiza supone muchos gastos. Como pinches, en vez de ganar dinero tienes que ponerlo tú. Salir en barco cuesta dinero, echarle gasolina al coche todos los días cuesta dinero, un apartamento en la isla cuesta muchísimo dinero, las informaciones aquí cuestan mucho dinero. Para soportar eso tienes que trabajar una barbaridad. Si estás en tu casa, en Sevilla o en Madrid, no tienes gastos. Sales a trabajar y, tengas el tema o no, vuelves a tu casa. En Ibiza todo es caro. O eres bueno de verdad o vas un año y no vuelves más.

Misión Exclusiva está grabado desde dentro. ¿Algún compañero le ha recriminado que vaya a desvelar cómo trabajan?

Esto es algo que no se ha hecho nunca. Estamos en 2018 y secretos quedan pocos en ésta y en cualquier otra profesión. Ahora, con las redes sociales y un móvil en la mano todo el mundo es un paparazzi. A mí me da igual lo que piensen los compañeros porque en los siete años que llevo trabajando en esto nadie me ha ayudado en nada. Nadie. He estado luchando solo. Y en Ibiza, de los diez o doce paparazzi que hay, me llevo bien con todos menos con tres, que son de una agencia de la competencia. Quitando eso, mis compañeros me quieren mucho. Y yo les quiero mucho a ellos. Algunos, incluso, salen en el programa. Al principio no querían salir, pero al final han visto cómo se hacía y se han prestado a ello. Es como todo, hay gente a la que no le gusta que lo hagamos porque son envidiosos y otros a los que les gustará.

¿Qué lugar ocupan los paparazzi en un momento en el que todo el mundo va con una cámara?

Una foto hecha con un móvil te puede joder una exclusiva, pero hay que hacerlo bien. Muchas veces las fotos de móvil no tienen calidad suficiente, pero te pueden estropear una exclusiva. Pero cuando un tema vale, el famoso no se expone a que le hagan fotos. Fíjate, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo este verano en Ibiza. Es un tema que sale en el programa, era una exclusiva. Cuando se acercaba alguien con un móvil, el subordinado le paraba. Cuando un tema lo vale es difícil que alguien consiga acercarse, aunque alguno se puede colar.

¿Le ha pasado este verano?

Sí. Muchas veces la gente cuelga una foto del personaje en Instagram. Incluso el propio famoso la cuelga en su perfil. Las redes sociales nos ayudan mucho, pero también nos joden mucho. Nos pueden decir dónde anda el personaje, pero si estás con un tema y el famoso dice que está en tal playa y cuelga una foto, todos los paparazzi van para allá.

Otra cosa que dice en la promo del programa: «Es el temazo del verano y es mío». ¿Cuál ha sido el temazo del verano?

Cristiano Ronaldo. Por precio, por calidad de las fotos y por cómo están hechas. Ésta ha sido la primera vez que se fotografía a Cristiano Ronaldo con su hijo y su novia, Georgina Rodríguez, abrazados tranquilamente en la playa. Eso, en Cristiano Ronaldo, no existía y la primera vez que lo hemos tenido ha sido este verano en Ibiza, en mayo.

Nunca dicen cuánto se les paga por las fotos. ¿Por qué?

Yo sí lo digo. En el programa, de hecho, se podrá ver el precio de cada foto.

¿De verdad?

Bueno, aproximado.

¿Cuál es la relación real de los paparazzi con los famosos?

Muy buena. Algunos me saludan y me preguntan qué tal me va. Pero es como en todo: hay quien te saluda, quien no y quien hace como que no te conoce.

Aquí, en verano, ¿los famosos están más simpáticos porque están de vacaciones?

Cuando vienen a Ibiza, todo el mundo sabe a lo que viene y sabe que se puede encontrar una cámara al lado en cualquier momento. La gente viene con ese concepto claro. Y a pesar de eso, a algunos les da por tirarte piedras. Pues te vas. Cuando me pasa eso, les digo: «Quédate tranquilo con tu agua, con tu cuerpazo y con tu piedra».

Me da que para ser paparazzi en Ibiza hay que estar en forma.

Sí, aunque tengas veinte kilos de más, como yo. A ver si voy a Supervivientes y me los quitan.

No me diga que el objetivo de salir en Misión Exclusiva es hacerse famoso y que le fichen para Supervivientes.

Yo me iría a Supervivientes encantado. No tengo claro si sería más duro o menos que un verano en Ibiza. Llegaría y me pondría a pescar peces en vez de famosos. Sería el primer concursante de Supervivientes que en vez de perder peso, lo gana. [Ríe a carcajadas].

Imagino que cuando salen en lancha a perseguir famosos no le da tiempo a pescar.

De pescar, no. De pensar, sí. Muchas veces pasamos muchísimas horas esperando. A que los personajes acaben de comer, por ejemplo. Te bañas y te relajas un poco, si puedes, porque yo no soy mucho de relajarme mientras trabajo, como se verá en el programa.

En la promoción le vemos gritando todo el rato. ¿De verdad son tan ruidosos o es sólo para el programa?

Sí, gritamos mucho todo el rato excepto en el momento de la foto. O cuando estás a menos de cien metros del personaje.

Siempre se dice aquello de que quien no quiere, no sale. ¿Esto es así?

Sí. Hay personajes que vienen a la isla y no los ves. Se meten en una villa o en un barco y apenas salen. Están en un yate y ni se bañan. Les sacas sólo la cabeza. Y eso no vale. Otros llegan, se encierran cuatro días en Na Xamena y con los acantilados que tienen ahí... Imposible. Si un personaje no quiere que le veas, no lo ves. Es más, por Ibiza pasan muchos famosos, pero muchísimos, y no nos enteramos.

Venga, dígame alguno que haya estado y al que no hayamos visto.

Pues Tina Turner, por ejemplo. O Monica Bellucci. También Stella McCartney. A Paul McCartney sí que lo hice, pero a ella, que estaba con su familia, no pude. Hay un montón de gente que pasa por la isla y a la que no se les saca una foto. Froilán es otro de esos.