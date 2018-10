Nobel de la Paz para Denis Mukwege y Nadia Murad

El ginecólogo congoleño Denis Mukwege y la activista iraquí de origen yazidí Nadia Murad, que sufrió esclavismo sexual, son los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2018 por "sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados" informó hoy el Comité Nobel Noruego.





2018 Nobel Peace Prize laureate Denis Mukwege is the helper who has devoted his life to defending victims of war-time sexual violence. Fellow laureate Nadia Murad is the witness who tells of the abuses perpetrated against herself and others. #NobelPrize pic.twitter.com/MY6IdYWN1e