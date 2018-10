Una joven brasileña denuncia la paliza de su novio por publicar una foto en Instagram

La joven brasileña Melissa Gentz ha denunciado a través de su cuenta de Instagram la tremenda agresión que sufrió por parte de su novio, el campeón de motocross Eric Bretz. El hombre le reprochó que colgara en su perfil de esta red social una foto de ella que no le gustaba, motivo por el cual la agredió de forma extrema en el rostro.



La fotografía que Gentz publicó es la siguiente, y según explica ella mismo, su pareja la recriminó que estuviera "mostrando los pechos". Además, le pidió que la eliminara. Tras la agresión, la joven ha decidido republicar dicha imagen, además de otras en las que se ve las consecuencias de la brutal paliza recibida.





"Vuelvo a poner esta foto porque mi ex novio me hizo quitarla. Él dijo que una mujer con novio no podía poner una foto "mostrando los pechos" en Instagram. Pido quecomo la mía. Comenzó con quejas de mis fotos en el Instagram, después de los comentarios en las fotos, mensajes que recibía en el Whatsapp... Hasta que me cogió por el pelo y dijo que necesitaba aceptar que yo era la mujer de la relación.y no te ve como un ser humano. Él no va a cambiar", dice en su post.