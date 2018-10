La impresionante forma de un iceberg perfecto.

En las últimas horas se ha propagado por las redes la imagen de un iceberg tan perfecto que parece haberse construido de forma manual. Sin embargo, en realidad se trata de un iceberg comúnmente conocido como tabular o isla de hielo. Ha sido la cuenta oficial de la NASA la que ha publicado en Twitter la viralizada fotografía.



Como se puede observar, el iceberg en cuestión tiene una forma que impresiona por su perfección. En este caso, la imagen provenía de la plataforma de hielo Larsen C., ubicada en la Península Antártica.



Una de las científicas de la NASA, Kelly Brunt, ha dado más detalles sobre estos trozos de hielo que flotan en el océano. Según ha explicado a la revista Live Science, este tipo de iceberg se crea a través de un procedimiento semejante al del crecimiento de las uñas: "Crecen mucho y, al final, se rompen. El resultado es que suelen ser rectangulares y ofrecen formas geométricas". "Lo que hace que esto sea poco inusual es que parece casi un cuadrado", ha sumado.





From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z