Bertín Osborne denunciará a Podemos Elche por utilizar su imagen en un taller sobre machismo

La polémica foto de Bertín Osborne utilizada por Podemos Elche para anunciar un taller sobre machismo y patriarcado podrá acabar en los tribunales. El presentador ya asegurado a este diario que ya ha puesto el tema en manos de su abogado y que de forma inminente se comunicarán con el partido a nivel local.

Podemos Elx ha programado para el viernes, 26 de octubre, un taller de deconstrucción y despatriarcalización de masculinidades dirigido a hombres. Y para promocionar la actividad han escogido un cartel con una imagen cuanto menos llamativa de Bertín Osborne, personaje público con el que la formación morada, a nivel nacional, ha tenido varios rifirrafes, precisamente por temas como el machismo.

En el taller que ha organizado el partido local se profundizará en conocer las desigualdades que viven y sufren las mujeres y para tener una visión y forma diferente de relacionarse más equitativa y respetuosa en la sociedad.

El cantante y presentador que ahora mismo está triunfando en televisión con un programa de entrevistas a famosos en Telecinco, titulado "Mi casa es la vuestra". Sin embargo, no es la primera vez que lo acusan de machismo. Como ejemplo, en 2016, tras una entrevista a Sara Carbonero e Iker Casillas, Bertín volvió a ser criticado por su actitud con la periodista y sus preguntas sobre cocina. Tras la lluvia de críticas, el presentador tachó de "gilipollas" a los que le llamaron machista y aseguró que "no he sido machista en mi puñetera vida".

Tampoco es la primera vez que Osborne y Podemos están en guerra. El artista ha llegado a llevar a los tribunales a la formación morada al considerar que han "atacado su imagen" recoger firmas en dos municipios de Madrid con el fin de evitar que el cantante participara en las fiestas patronales.

En Elche, acaban de organizar este nuevo taller, en el que aparece el artista ilustrando el cartel, para denunciar de forma activa y fomentar la superación del machismo y el patriarcado.

El secretario general, José Vicente Bustamante, afirma que "es importante este tipo de espacios donde poder revisar la masculinidad tradicional y desmontarla, conocer otros modelos alternativos para así aspirar a una sociedad mas justa e igualitaria".

El taller será impartido por Carles Font, que ha sido docente de la Escuela de Ciudadanía en Femenino María Moliner, impartiendo el módulo "Nuevas Masculinidades", ha impartido multitud de charlas, talleres y cursos sobre las masculinidades hegemónicas, su nocividad, y cómo superarlas por modelos igualitarios. Es miembro de la Plataforma por unos Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPiiNA), y de FACUA-Consumidores y consumidoras en Acción.

La participación de este espacio está dirigido a hombres y se hará en la sede del partido ilicitano situada en la calle Antonio Machado 35 a las 18.30 horas.



Otra polémica

Hace unos días, Bertín Osborne también se vio envuelto en una polémica, que encendió las redes sociales. Bertín Osborne publicará el próximo 30 de octubre su nuevo disco de estudio, el sexto de su carrera integrado por rancheras, con un tema de curioso nombre que dará título a todo el álbum, "Yo debí enamorarme de tu madre".

Según informó su oficina, serán en total 12 las canciones que incluya ese trabajo, una inédita coescrita por José Alfredo Jiménez y Chucho Rincón y el resto los "grandes éxitos de Bertín". El tema "Yo debí enamorarme de tu madre", podrá escucharse en plataformas digitales a partir del 9 de noviembre.

Presentador de televisión, cantante, compositor y actor, Osborne (Madrid, 1954) ha publicado 25 discos desde que iniciara su carrera musical con "Amor mediterráneo" en 1981 hasta la edición en 2016 de "Va por ellas".

El título del disco ha dado para un amplio debate en las redes sociales, donde muchos han optado por el humor y por hacer memes.