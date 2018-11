El puchero que da la vida

También es uno de esos platos contundentes, historiados, nutritivos, que se van retirando poco a poco de las cartas de las ventas porque lo que se busca es el dinero fácil - La base está en el garbanzo, ahí radica la gracia o el encanto

Apetece, con los temblores del estómago que anuncian el mediodía, el plato de cuchara con su servilleta de tela anudada al cuello y el humo que se expande y se apodera en un segundo de la memoria. Es entonces, de repente, que nos recordamos con siete años, sentados a la mesa, sorbiendo y regañados, en esa tarea que van transmitiéndose las generaciones desde los tiempos ancestrales que es enseñar a coger los cubiertos y a pedir el pan o el agua por favor dando sin tregua ni respiro las gracias.

Lentejas estofadas, potaje de espinacas con bacalao, berzas de judías verdes o judías blancas con chorizo y morcilla, sopa perota, puchero con huevo escalfado y fideos, cazuelas de arroz, gazpachuelo de merluza. Platos contundentes, historiados, nutritivos, versionados y vilipendiados, que se fraguan aún en las cocinas de las casas y se van retirando poco a poco de las cartas de las ventas porque lo que se busca es el dinero fácil, el plato resultón y la mesa rápida. Esta semana, por la cosa del viajar a los territorios del ayer, hemos hecho para la familia y el apetito una olla de quince litros de puchero para que quien quisiera pudiera repetir y el que no, llevarse un táper para la cena mientras ve el quinto capítulo de la sexta temporada de la empésima serie.

El puchero es un plato que lo admite casi todo, salvo los frutos de la mar, y del que tiene que haber tantas variantes como pueblos y parroquias hay en las Españas. La base está en el garbanzo, ahí radica la gracia o el encanto que no el secreto ni el truco. Hay marcas y marcas y precios y precios y denominaciones y denominaciones y hasta paquetes y paquetes. El misterioso mundo de las lentas legumbres. Con la legumbre es fácil equivocarse y volver a caer, y solo a base de tanteos y comparaciones llega uno a decidirse por una marca, de la que ya se hará un incondicional hasta la muerte.

Los primeros pasos son los de costumbre, echarlos en remojo la víspera, ocho o diez horas, con su cucharada generosa de bicarbonato. A la mañana siguiente se madruga con las primeras luces del sábado y se desayuna un café cargado y un resto de pan tostado con lo que haya. Poca cantidad para llegar con hambre a las dos y pico. Se coge la olla, alemana, y se vierten los garbanzos, prisioneros en una red, y sus avíos: la costilla salada, el pellejo o corteza, el trozo de jarrete o morcillo, media gallina, un codillo, los dos tocinos y un hueso fresco de ternera con tuétano. Se cubre y se pone al fuego. Mientras se calienta el agua para que espume, nos sentamos a escuchar los boletines de la radio: un terremoto, una derrota, un decreto, una atrocidad. Reflexionamos hondamente filosóficos y con un colador vamos quitando las impurezas. Hay fanáticos que le han declarado la guerra santa al colesterol y no dudan en vaciar la olla para volverla a llenar.

Pasamos entonces a añadir las verduras. Unas zanahorias, una cebolla y un nabillo, un puerro y tres patatas, dos ramitas de apio, hinojo por nostalgia y hasta un par de chirivías por reivindicar los viejos cultivos olvidados. Y cerramos. Si la vitro tiene de potencia máxima el nueve, la ponemos al cinco. Cuando empiezan a subir los anillos del mando, bajamos al tres. Media horilla larga. Al cumplirse el tiempo se apaga y se deja reposar. No se abre. No se abre poco a poco. No se enfría bajo el agua. No se hace nada. Tardará al menos una horilla en bajar la válvula. Mucho achtung. Los alemanes tienen muy estudiados los tiempos exactos y las medidas de seguridad que hay que adoptar. Por eso había que madrugar. Hay gente que aprovecha para hacer otros menesteres. Nuestra abuela se quitaba de encima los largos rezos del corto día: el rosario, las novenas, la retahíla de las plegarias y las promesas. Nosotros, que somos más modernos, ponemos discos del universo rock y tarareamos las canciones peor que mejor. Los vecinos, a veces, se quejan, pero tampoco mucho porque perdemos pronto las fuerzas en la garganta.

Por fin abrimos la olla y unos vapores nutritivos invaden el espíritu. Entran ganas de llorar y arrodillarse, de la emoción. Primero se tira lo que no se vaya a aprovechar y después, en un par de fuentes, colocamos las carnes y las verduras, con mimo para que no se rompan. En otra olla que puede ser de los chinos liberamos los garbanzos, colamos el caldo, añadimos las patatas y las zanahorias y desmenuzamos la mitad de la carne, el resto la guardaremos para preparar una ropa vieja con su toque de comino o la masa de las croquetas con su punto de nuez moscada.

Cuando llega la horda de la familia se saca un cazo en el que se pondrán a hervir un buen puñado de fideos cabello de ángel. Aquí no hay que escatimar y aunque el plato se encarezca en treinta céntimos y nos descuadre el presupuesto del año es aconsejable pagar una marca roja y huir de las blancas. Hay familias a las que les gusta más con arroz y hasta con trigo sarraceno o quinoa. Nada nuevo bajo el sol. Pasados unos minutos se le pueden cuajar unos huevos, tantos como se pidan desde salón, donde la mesa ya estará puesta y el griterío será abrumador. Antes, en los tiempos muertos, se habrán cortado unas rebanadas de pan candeal. Hay gente que en el colmo de la ostentación no vacila en lloverle unos tacos gordos robados al raquítico jamón. No le hace falta pero si caen, tampoco estorban. Se consiguen, discutiendo, dos o tres pinches protestones y se empiezan a servir los platos: los de la quinoa dicen emplatar y limpian con un trapito los filos. La ramita de hierbabuena ni nos acordamos de cuándo la echamos.

El puchero, para disfrutarlo, se acompaña de simple agua del grifo o de un generoso vaso de vino dulce, si es de los Montes, mejor. La familia tiende, por costumbre, a retransmitir la comida en directo: el fideo está en su punto, los garbanzos han salido un poquito duros, la patata, cómo está hoy la patata. Cuando se van atacando las últimas cucharadas y la yema chorrea por la comisura de los labios, alguien recuerda que ha traído batatas en almíbar y unas gachas caseras reforzadas con tostones. Bienvenido sea el otoño con su frío y benditos sean por siempre los platos hondos de cuchara y sorbetón.