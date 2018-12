Comprueba tus décimos de Lotería de Navidad 2018.

Con el Sorteo Extraordinario de Navidad ya concluido, no tiene que esperar más para comprobar si tus décimos están entre los premiados de 2018. Descubre de una manera sencilla y rápida a través de nuestro comprobador de números si has tenido suerte en la Lotería de Navidad.

Sólo debes acceder al comprobador de números del especial de la Lotería de Navidad: introduciendo el dígito de tu décimo sabrás al momento si has sido agraciado o no. En el caso de que te haya acompañado la fortuna, podrás conocer el valor de tu premio. No esperes más para saber si la Lotería te ha dejado algún regalo para despedir el año.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad 2018 reparte este jueves 22 de diciembre un total de 2.380 millones de euros en premios, lo que supone la misma cantidad que el año anterior, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

En caso de que no seamos agraciados con ninguno de estos premios, siempre podremos recuperar algo de lo jugado con la famosa pedrea, a razón de mil euros por billete, cien euros al décimo. Ha sido cantada repetitivamente por los niños y niñas de San Ildefonso en el Teatro Real de Madrid hasta en 1.794 ocasiones.

Pero también están los premios "no cantados", como son las aproximaciones (números inmediatamente anteriores y posteriores) de los tres primeros premios: 2.000, 1.250 y 960 euros al décimo, respectivamente.

Además, corresponderán cinco euros por cada uno jugado a los números que comiencen con las tres primeras cifras de alguno de los cuatro primeros premios, así como los que terminen con las dos últimas de los tres primeros.

Para quienes no hayan conseguido nada, todavía hay esperanza: comprobar si les ha tocado el reintegro de los 9.999 números que compartirán la última cifra con el 'Gordo', y recuperar así lo jugado.



¿Cuándo cobrar los décimos premiados?



Los premios de la Lotería de Navidad 2018 se pueden cobrar a partir del mismo día del sorteo, es decir, el 22 de diciembre.

Eso sí, dependiendo de la cuantía tendremos que dirigirnos a lugares diferentes, si es inferior a 3.000 euros en cualquier administración de loterías; si es superior, se deberá acudir a entidades financieras concertadas (BBVA, Santander, CaixaBank, CECA). Si por el contrario prefiere acercarse a una delegación territorial de S.E.L.A.E, sólo necesitará su DNI y el décimo premiado, para realizar su cobro, sea cual sea la cantidad.

Seguro que si se consigue un importante premio se cobrará rápidamente, pero cuidado con los descuidos, el plazo máximo de pago caduca a los 3 meses, y Hacienda acaba embolsándose todos los años una cantidad importante por premios no reclamados.

Y recuerda que este año, todo premio superior a los 10.000 euros, y no 3.000 como en anteriores ediciones, tributa al 20% restando la cantidad mencionada. Es decir, en un premio de 100.000 euros, se le aplicaría la retención a 90.000 euros.