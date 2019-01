Detenido el marido de la joven desaparecida en Lanzarote desde la pasada Nochevieja

La Guardia Civil ha detenido este domingo al marido de la joven desaparecida en Lanzarote desde el pasado 1 de enero, Romina Celeste Núñez, debido a que a lo largo de la investigación ha encontrado indicios razonables para presuponer la autoría del detenido en su desaparición.

La Guardia Civil prosigue de todas maneras con la investigación ya que hasta el momento no se ha localizado a Romina Celeste, que lleva trece días en paradero desconocido. Además, queda por realizar la inspección técnico ocular del domicilio donde residía, en la localidad de Costa Teguise.

El detenido pasará a disposición del correspondiente Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Arrecife en un plazo estimado de 72 horas.

La Guardia Civil, mienras tanto, ha comenzado las labores de búsqueda para localizar a la joven, según se recoge de lavozdelanzarote.com. Es en Costa Teguise donde ha comenzado a desplegar este viernes un amplio dispositivo con el que se ha comenzado a rastrear un solar cercano a la vivienda donde residía con su marido, la cual también ha sido registrada y precintada.

Al menos cinco vehículos de la Benemérita y una docena de agentes han estado presentes en la zona, situada cerca del cuartel de la Guardia Civil en Costa Teguise, informa La Voz, cuyas fuentes le han señalado que el rastreo del solar se habría iniciado después de que una vecina encontrara una chaqueta y diera aviso a la policía. No obstante, desde la Guardia Civil solo han confirmado a este medio que han encontrado ropa, pero que desconocen a quien pertenece. Según afirman, el rastreo del solar se ha realizado en busca de "posibles pistas".

Romina Celeste desapareció el pasado 1 de enero, pero su familia no supo nada de su desaparición hasta el pasado lunes 7 de enero. Es al día siguiente cuando su marido pone la denuncia cuando supo que su mujer tampoco había contactado con su familia. "Entonces me alarmé", dijo en ese momento. "No es la primera vez que desaparece de mí y lo que yo entendí es que me ha bloqueado de todas las formas de comunicación y que se había ido", ha apuntado el marido de Romina Celeste, que ha asegurado que en septiembre la joven se fue de casa durante más de 20 días.