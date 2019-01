Banderas niega que haya criticado la actitud cariñosa de Heidi Klum y su pareja

Durante la fiesta posterior de los Globos de Oro, la modelo Heidi Klum y su novio Tom Kauliltz se mostraron en una actitud cariñosa, que no pasó desapercibida por el resto de invitados y por los fotógrafos que no perdían detalle de los gestos de la pareja en la red carpet.

Según publica la revista Who, la actitud de la pareja no fue del agrado de muchos de los presentes, entre los que se encontraba Antonio Banderas con su pareja sentimental Nicole Kimpel. Según recoge la publicación, Banderas habría dicho que "fue como un espectáculo erótico".

Tras hacerse público, las redes sociales no han dudado en criticar la supuesta actitud del actor malagueño, que ha salido en su defensa con la publicación de una serie de tweets. "Quiero aclarar que es totalmente falso lo que algunos medios han publicado sobre una supuesta crítica que yo realizase a Heidi Klum en los #GlobosdeOro. No conociéndola en profundidad, Heidi siempre me pareció una gran profesional, inteligente, amable y cuenta con todo mi respeto". Acompañando al texto, el actor ha añadido una foto de la modelo en blanco y negro.

En otro tuit, el que fuese marido de Melanie Griffith, ha expresado su malestar con los medios."Me duele profundamente cuando estas noticias inventadas son publicadas no sé con qué intención", junto con una imagen del gato con botas, personaje al que el actor presta su voz.

El actor, siempre se ha sido muy diplomático, ya que es consiente de la gran repercusión de sus actos en Estados Unidos y Latino América, por lo que no ha dudado en expresar su opinión en castellano y en inglés.