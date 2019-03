La 'Hora del Planeta' apaga la luz esta tarde una hora

La hora del planeta 2019 de WWF, que se ha convertido en la mayor acción de carácter reivindicativo y al unísono que se celebra en todo el mundo el último sábado de marzo, dará un paso más este año y, además de apagar la luz para luchar contra el cambio climático, la ONG "reta" a los ciudadanos a comprometerse de forma activa para reducir sus emisiones de CO2, a no consumir carne ni plásticos de un solo uso, al menos por un día.

La iniciativa de WWF en defensa del planeta suma a cerca 12.000 monumentos de 8.000 ciudades en 187 países de todo el mundo y en España ya se han inscrito 420 Ayuntamientos, aunque la ONG aspira a superar los 450 consistorios.

Durante la jornada, los monumentos más emblemáticos de todo el mundo, desde Sidney --donde comenzó hace 12 años-- a Canadá, apagarán sus luces, igual que miles de empresas y las viviendas de centenares de miles de ciudadanos. La iniciativa el año pasado tuvo 1.000 millones de impactos digitales.

Sin embargo, el director de comunicación de WWF España, Miguel Ángel Valladares, ha subrayado en declaraciones a Europa Press que además este año el foco estará en destacar que no solo se trata de hacer un gesto, sino que "todos" los habitantes de la Tierra pueden actuar para evitar la degradación del planeta.

Por eso, ha explicado que el objetivo es que los ciudadanos se comprometan y la ONG ha lanzado tres retos o acciones positivas que contribuyen a consolidar y detener la pérdida de biodiversidad en todo el mundo en 2030. "Este año proponemos 60 minutos de la Hora del Planeta y 365 días para poner en marcha las acciones positivas", ha insistido.

Valladares ha señalado que los tres retos son 'un día sin plástico', 'un día sin CO2' y 'un día sin carne'. Se trata de tres retos que admite que son difíciles pero que son "coherentes" con el hecho de que las mayores emisiones de CO2 se deben al transporte y al consumo.

Así, el reto de un día sin plástico plantea al ciudadano concienciarse y no utilizar, al menos ese día ningún plástico de un solo uso y recuerda que en dos años estos plásticos estarán prohibidos por lo que este reto permite adelantarse en el tiempo.

El segundo de los retos es lograr estar el sábado 30 de marzo sin consumir carne y, el resto de los 365 días reducir su consumo. "No se trata de decir no a la carne, pero sí no consumirla ese día y reducir progresivamente su consumo porque el 34 por ciento de la superficie del planeta está ocupada por cultivos para el consumo humano o para criar animales", ha señalado. De ese 34 por ciento, el 90 por ciento es para carne.

En cuanto al agua, ha recordado que el 69 por ciento del agua dulce se 'la beben' los cultivos y la producción de carne, ya que para producir un kilo de carne se necesitan 15.500 litros de agua.

El reto del día sin emisiones es, según Valladares, "muy difícil", por eso, acota el esfuerzo a las emisiones procedentes del transporte y la producción de electricidad, de donde proceden la mayoría de emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera. "Atajar las emisiones de la electricidad con renovables y lograr un transporte sostenible supondría dar un paso de gigante en la lucha contra el cambio climático", ha manifestado, al tiempo que asegura que en la actualidad es posible un transporte cero emisiones y una vivienda eficiente prácticamente nula en CO2.

En cuanto al reto un día sin plástico, ha indicado que lograr ese objetivo es "fundamental" puesto que cada año se producen 390 millones de toneladas de plástico al año, de las que 100 millones se tiran a la naturaleza y, de estas, entre 8 y 9 millones de toneladas van cada año a los mares, con el consiguiente ahogamiento de aves y especies marinas.

En definitiva, asegura que se trata de "tres retos coherentes" que suponen pasar de las palabras y el símbolo de apagar la luz del planeta a adoptar compromisos prácticos para detener la degradación del planeta.

El responsable de comunicación de WWF España ha celebrado también los pasos que están dando las ciudades españolas y en particular Barcelona en materia de eficiencia energética y cree que es cuestión de tiempo que los municipios vayan en ese sentido. "Pedimos a los Ayuntamientos que se sumen a los retos", insta.

Asimismo, cree que el "brutal y gigantesco" movimiento juvenil internacional iniciado por la adolescente sueca Greta Thunberg será de gran ayuda en la celebración de La Hora del Planeta este año, y anima a los jóvenes a mantener sus movilizaciones en el marco de la campaña 'Fridays for Future'.

Valladares ha indicado que la propia ONG ha organizado eventos en trece ciudades españolas y varios centros comerciales para celebrar la Hora del Planeta este sábado y apagar las luces de hogares, edificios, empresas y monumentos más emblemáticos durante una hora.

En concreto, se celebrarán actividades en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante; en la casa de Sierra Pambley de Villablino (León); en la plaza del Centro Cívico Can Basté de Barcelona; en la Plaza de Pío Baroja de Bilbao; en la Torre de la Calahorra y Puente Romano de Córdoba; en el Mirador de San Nicolás de Granada; en la Plaza Mayor de Guadalajara; desde Teguise hasta el castillo de Guanapay en Lanzarote; en el Puerto de Málaga; en el Muelle de la Sal de Sevilla, junto al puente de Triana; en las Torres de Serranos de Valencia; en la Plaza de Aragón de Zaragoza y, por último en la Plaza de Oriente de Madrid.

Precisamente, en Madrid la celebración comenzará a las 18.00 horas con una fiesta por el planeta en la que participarán los DJs y presentadores de Los40 Tony Aguilar, Cristina Boscá y David Álvarez que pondrán música a un viaje de imágenes de naturaleza. Además, el representante de España en el festival de Eurovisión que se celebrará en Mayo en Tel Aviv, Miki Núñez, cantará y animará a bailar la canción 'La Venda'.

A las 20.30 se procederá a apagar con un interruptor gigante las luces del Palacio Real y tras este otros edificios como la Puerta de Alcalá, el Palacio de Cibeles, las fuentes de Cibeles, Neptuno, el Real Jardín Botánico o el Círculo de Bellas Artes, apagarán su luz para luchar por el planeta. Varios centros comerciales de INTU en toda España y numerosas empresas también se han sumado a la acción.