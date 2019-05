Localizan al hombre que agredió a su expareja con un cuchillo en A Coruña

La Guardia Civil ha localizado y detenido al presunto autor de un ataque con un cuchillo a su mujer, Montse L.M., en plena en calle, en Vimianzo. El supuesto responsable de la agresión, que se investiga como un caso de violencia machista, es el actor Javier Miñones, que participó en la serie 'Serramoura', de la TVG. En concreto, el hombre fue localizado ensangrentado en la Playa dos Muiños, en Muxía, hasta donde se ha desplazado la Guardia Civil, que ha confirmado su identidad y lo ha detenido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 de esta mañana, cuando el presunto agresor acudió a la oficina del sindicato Unións Agrarias en esta localidad de A Costa da Morte, donde trabaja su expareja, Montserrat López Mosquera, de 48 años. La mujer, con dos hijos de 19 y 14 años, fruto de su anterior matrimonio, fue agredida por Javier Miñones en torno a las 9 de la mañana, frente al colegio de la localidad, cerca de las oficinas de Unións Agrarias en las que trabajaba, según ha explicado a Europa Press el alcalde de la localidad, Manuel Antelo.

La mujer quedó herida de gravedad. En primer lugar se le trasladó a un centro de Atención Primaria de la zona en una ambulancia asistencial desde donde, posteriormente, la evacuaron en helicóptero al Hospital Clínico de Santiago, consciente pero en estado grave, han señalado fuentes sanitarias.

La Policía Judicial ha iniciado una investigación de este caso. El detenido huyó en un vehículo tras los hechos, en los alrededores del lugar de la agresión. Según ha informado el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, el hombre no tenía antecedentes ni denuncias previas por violencia de género o cualquier otra situación que hubiera motivado algún tipo de protección para la mujer.



Concentración



El Ayuntamiento de Vimianzo ha condenado esta agresión machista y el alcalde, Manuel Antelo, ha expresado su solidaridad con la víctima, con sus hijos y con toda su familia. La Corporación convocó una sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento a a las 13:30 para condenar la agresión y mostrar asimismo su solidaridad con la mujer y sus familiares. Además, también se ha llamado a una concentración que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento a las 20:00 horas, para mostrar la solidaridad de la administración local con la víctima del atentado machista y transmitir el apoyo a la familia.

En paralelo, los partidos políticos de la localidad han suspendido sus actos electorales de campaña convocados para este miércoles, en señal de repulsa por el atentado machista.

Los hechos se han vivido en la localidad coruñesa "con muchísima consternación, muchísimo dolor, muchísima tristeza y con mucho cariño para la familia", pero también con "mucha rabia", ha subrayado Manuel Antelo. El alcalde ha instado a "reflexionar" a todas las formaciones políticas ante la necesidad de situar la "lucha contra la violencia machista y el machismo como una cuestión de primer orden y una prioridad".



"Una persona muy querida"



La portavoz del PSOE, Mónica Rodríguez, también ha mostrado su consternación por los hechos. Amiga personal de la mujer, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que es una persona "muy querida en Vimianzo, profesionalmente y como vecina", que "tiene mucha relación con los vecinos y de la que todo el mundo habla maravillas".

"Estamos todos consternados, hay mucha consternación, porque los dos son muy conocidos, por las familias, aquí todas nos conocemos", ha explicado. Desde el Partido Socialista de Vimianzo se ha trasladado la más "enérgica condena" contra el acto de violencia machista, con la esperanza de que la mujer pueda recuperarse en breve de las lesiones sufridas y el autor de "esta vil y cobarde agresión sea pronto capturado por los cuerpos y fuerzas de seguridad y puesto a disposición de la justicia".



Condena de Compromiso por Galicia

Javier M. T., fue candidato a la alcaldía por Compromiso por Galicia en 2015, aunque no obtuvo representación. La Comisión Ejecutiva del partido ha condenado el caso de violencia machista y se ha solidarizado con la mujer agredida, sus hijos y su familia. A través de un comunicado, la "Comisión ha explicado que el agresor no es afiliado ni tiene vinculación alguna con Compromiso Por Galicia desde el 2015. De hecho, la nueva dirección no tenía constancia de su persona hasta recibir la lamentable noticia esta misma mañana".

La organización sindical Unións Agrarias ha manifestado "su más enérgica repulsa por la grave agresión machista" que ha recibido una de las trabajadoras de la organización y ha convocado una concentración de condena y de apoyo a la familia a las 19:00 horas, ante su sede central en Santiago de Compostela. Unións Agrarias espera "de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una actuación eficaz y rápida para la detención del presunto autor de los gravísimos y preocupantes hechos, que nuevamente sitúan ante el insoportable escenario de la violencia contra las mujeres".