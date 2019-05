Eurovisión 2019: ¿Qué países dan más puntos a España?

Este sábado se celebra Eurovisión 2019. Miki Núñez, exconcursante de 'Operación Triunfo', representará a España en la gala con su canción 'La venda', un tema divertido que no quedará entre los cinco favoritos del concurso, según las predicciones.

'La venda' quedaría, como la plataforma de Google 'The Eurosearch Song Contest 2019', en el puesto 17º de la lista de países participantes. No será hasta la Eurovisión 2019, sin embargo, cuando conozcamos la verdadera posición de la canción, porque los resultados no dependen solo de la audiencia, sino también del llamado voto político.

La realidad es que en Eurovisión siempre se ha utilizado este tipo de voto, fundamentado en las relaciones entre países. Por otro lado, su existencia ha venido minando la credibilidad del festival. El sistema combinado de televoto y jurado implantado en el año 2009 intentó ponerle freno y, aunque se consiguió en cierta medida paliar la tendencia de voto de los espectadores, las sinergias entre países han seguido siendo evidentes.

El voto político hace que los resultados de cada país sean previsibles hasta cierto punto. Los presentadores de Eurovisión en España, José Luis Uribarri y José María Iñigo, que se habían curtido durante años en Eurovisión y ya sabían de qué iba, "adivinaban" los puntos que los diferentes países iban a darnos antes de que los anunciaran.

A continuación, los países que más han votado en total a España en Eurovisión: