Los encierros de los Sanfermines han llegado un año más para dejarnos las clásicas imágenes de caídas, resbalones y de los becerros corriendo en manada por las calles del casco viejo de Pamplona.



Pero, ¿cuánto mide el recorrido de San Fermín?

El encierro de los Sanfermines discurre a lo largo de varias calles del casco viejo de la localidad navarra, concretamente desde la cuesta de Santo Domingo hasta la plaza de toros, pasando por el Ayuntamiento o la zona de Mercaderes.

El recorrido de San Fermín mide un total de 875 metros y los propios organizadores de los encierros recomiendan a los corredores no intentar hacerlo entero. Si por casualidad pasas esos días por la zona no te preocupes, el recorrido está vallado y los todos no pueden escaparse.

Los toros de la ganadería Jandilla han sido fieles a su fama y han protagonizado este miércoles un encierro muy rápido en el que no se han producido heridos por asta pero en el que ha habido bastantes caídas a lo largo del recorrido.

Cuatro personas han sido trasladadas a centros sanitarios tras el encierro delos Sanfermines de este miércoles, ninguna de ellas por herida de asta.

El cuarto encierro de los Sanfermies 2019 ha durado 2 minutos y 19 segundos. En prácticamente toda la carrera la manada ha permanecido unida a excepción del último tramo en el que un resbalón ha dejado rezagado a uno de los toros.

La carrera ha salido puntual con el estallido del cohete a las 8 de la mañana. Los toros han salido de los corrales de Santo Domingo muy arropados por los mansos que cubrían a las reses tanto en la cabecera de la manada como a los lados e incluso con un cabestro cerrando el grupo. En este tramo se han visto algunos tropezones de los mozos que han acabado en el suelo.