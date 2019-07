El vino, aliado para una posible vida en Marte

Un elemento característico del vino, el resveratrol, puede ser la clave en una respuesta dietética al deterioro de la masa muscular como la que sufrirán los astronautas que viajen a Marte.

Investigadores de la Universidad de Harvard han comprobado que el resveratrol, en una dosis diaria moderada, preserva sustancialmente la masa muscular y la fuerza en ratas expuestas a los efectos de desgaste de la gravedad de Marte simulada.

En el espacio, sin ser desafiados por la gravedad, los músculos y los huesos se debilitan. "Después de solo 3 semanas en el espacio, el músculo sóleo humano de la pierna se reduce en un tercio", dice Marie Mortreux, autora principal del estudio financiado por la NASA en la Escuela de Medicina de Harvard . "Esto se acompaña de una pérdida de fibras musculares de contracción lenta, que son necesarias para la resistencia".

Para permitir que los astronautas operen de manera segura en largas misiones a Marte, cuyo esfuerzo gravitatorio es solo el 40% de la Tierra, se necesitarán estrategias de mitigación para evitar el desajuste de los músculos.

"Las estrategias dietéticas podrían ser clave", dice Mortreux, "especialmente porque los astronautas que viajan a Marte no tendrán acceso al tipo de máquinas de ejercicio desplegadas en la Estación Espacial".

Un candidato fuerte es el resveratrol: un compuesto que se encuentra comúnmente en la piel de la uva y en los arándanos y que se ha investigado ampliamente por sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes y antidiabéticos.

"Se ha demostrado que el resveratrol conserva la masa ósea y muscular en ratas durante la descarga completa, de forma análoga a la microgravedad durante el vuelo espacial. Por lo tanto, la hipótesis de que una dosis diaria moderada ayudaría a mitigar la descondición del músculo en un análogo de la gravedad de Marte".

Según describe el estudio, publicado en Frontiers in Physiology, para imitar la gravedad de Marte, los investigadores utilizaron un método desarrollado primero en ratones, en el que a las ratas se les colocó un arnés de cuerpo completo y se las suspendió por una cadena desde el techo de la jaula.

Así, 24 ratas macho fueron expuestas a carga normal (Tierra) o carga del 40% (Marte) durante 14 días. En cada grupo, la mitad recibió resveratrol (150 mg / kg / día) en agua; los otros consiguieron solo el agua. De lo contrario, se alimentaban libremente de la misma comida.

La circunferencia de la pantorrilla y la fuerza de agarre de la pata delantera y trasera se midieron semanalmente, y a los 14 días se analizaron los músculos de la pantorrilla.

Como se esperaba, la condición 'Marte' debilitó el agarre de las ratas y redujo la circunferencia de su pantorrilla, el peso muscular y el contenido de fibra de contracción lenta. Pero increíblemente, la suplementación con resveratrol casi totalmente rescató el agarre de la pata delantera y trasera en las ratas Marte, al nivel de las ratas de la Tierra no suplementadas.

Además, el resveratrol protegió completamente la masa muscular (sóleo y gastrocnemio) en las ratas Marte, y en particular redujo la pérdida de fibras musculares de contracción lenta. Sin embargo, la protección no fue completa: el suplemento no rescató por completo el promedio de las secciones transversales de las fibras del sóleo y del gastrocnemio, o la circunferencia de la pantorrilla.