Primer discurso de la Princesa Leonor: "Me comprometo a servir a España"

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha pronunciado este viernes su primer discurso con motivo de la ceremonia de entrega de los premios que llevan su nombre. Tras recordar que su madre, la reina Letizia nació en el Principado y que ella lleva "sangre asturiana", Leonor de Borbón ha comentado que se siente "muy honrada" con llevar el título de Princesa de Asturias.

"Es un título que me compromete con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles", ha indicado, revelando que en su casa las palabras España y Asturias siempre están unidas "con la misma fuerza con que las ha unido la historia", ha afirmado en su primer discurso público.

"Este momento será inolvidable para mí", ha reconocido, en un emotivo discurso en el Teatro Campoamor de Oviedo. La Princesa, que cuenta con 13 años, ha recordado que su padre, el rey Felipe VI, intervino en el mismo escenario a su misma edad y se unió a sus palabras cuando dijo que llevará ese día en lo más profundo de su corazón.

"Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, Sus Majestades los Reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios. Esto ya es motivo suficiente para que hoy me sienta muy feliz por estar aquí", ha explicado.

Ha relatado a los presentes que sus padres siempre les han hablado, a ella y a su hermana la Infanta Sofía, de Asturias, de su cultura, historia y tradiciones, además de su naturaleza. "Pero, sobre todo, nos han enseñado a querer y admirar a los asturianos", ha comentado, recordando una visita que realizaron a Covadonga hace un año.

También ha querido agradecer a la Fundación Princesa de Asturias su trabajo y ha felicitado a los premiados de la presente edición. "Vuestras obras nos recuerdan que hay millones de personas que piensan y actúan para que el mundo sea mejor", ha resaltado. Leonor de Borbón ha utilizado los minutos en los que ha intervenido para dar las gracias a su abuela, la Reina Sofía. "Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia, que significa tanto para Asturias y para toda España".