"Huir de la Navidad si se ha perdido a un ser querido no es una buena opción"

La Navidad puede ser el peor momento para alguien que está atravesando por la muerte de un ser querido. Huir de estas celebraciones o simplemente evitarlas suele ser el recurso más común. Pero la psicóloga Nuria Javaloyes sostiene que el duelo no se resuelve huyendo sino viviéndolo, experimentándolo y conectando con la parte emocional.

¿Cómo influye la Navidad en alguien que pasa por un duelo?

Si el resto del año es muy duro, en Navidad se produce además una diferencia entre el estado de ánimo de la sociedad y el tuyo. Hay incoherencia. Todo el mundo está feliz, hay que estar de fiesta y en cambio, la persona que sufre el duelo está vacía, triste. Hay una disonancia entre cómo se está por fuera y cómo se está por dentro. A ello se añade el qué se espera de mí: «hazlo por nosotros»; «hay niños en la casa»... Esto es lo más complicado.

¿En qué tipos de duelo puede resultar más difícil de llevar?

Es una fiesta muy orientada a los niños, por lo que cuando muere un niño es más complicado. Pero el dolor del duelo depende de la intensidad del vínculo. Si el vínculo con esa persona es muy fuerte, el dolor será muy fuerte. Da igual que sea una madre de 85 años, que una pareja. Pero si el que ha fallecido es un niño, estas fechas son siempre más difíciles.

¿Qué es preferible en estos casos? ¿Huir de la Navidad?

Precisamente lo que la gente suele hacer es huir por una parte o suprimir las navidades o negarlas. Es lo que se suele hacer la gente y lo que las personas que nos quieren nos dicen que hagamos. Sin embargo, estas opciones no son las más aconsejables, aunque son lógicas y humanas. Porque todos necesitamos huir, pero no es lo más sugerible. Lo más adecuado es ser capaces de compartir emociones, de construir una Navidad diferente.

¿Entonces la clave está en no evitar el tema?

Lo importante es tener una conexión emocional con las personas que están a nuestro lado y que sí esté presente la persona que ha fallecido. Y ahí creatividad al poder: poner una flor en su silla, contar anécdotas de ella, hacer su plato favorito. Lo contrario sería hacer que no ha pasado nada e ir llorando a escondidas.

¿Qué puede hacer la familia para paliar este sufrimiento?

Deben intentar llegar a acuerdos. Cuando hay un duelo hay una persona que es la que más vínculo tenía con el fallecido. Ellos deben llevar la voz cantante en este sentido. A lo mejor si es una mamá que ha perdido a su hijo no le apetece nada celebrar los Reyes, pero la otra familia sí que dice de poner un detallito. Y a lo mejor la mamá no quiere ir a por él... es estar al ritmo de la persona que más vinculo tenía. Y los que no son tan allegados deben saber que la persona más afectada puede planificar y cambiar de opinión. Y eso hay que respetarlo, porque el estado de ánimo en estas situaciones es cambiante. Es una montaña rusa.

Si hay niños alrededor, ¿las navidades son más llevaderas?

Los niños nos pueden ayudar muchísimo en este tipo de situaciones. Somos los modelos para los niños en el sentido de cómo se procesa la tristeza. De la manera en la que ellos nos vean que lo hacemos lo van a hacer. También quitan hierro, naturalizan las cosas. Los podemos utilizar, por ejemplo, para inventar un villancico en el que aparezca la abuela que ha fallecido. Nos ayudan mucho porque normalizan todo tipo de situaciones.

¿Hay quien se siente culpable de pasarlo bien estos días?

Sí, hay gente que piensa que pasarlo bien es una manera de estar traicionando a su ser querido. Y esta es una idea que puede hacer mucho daño.