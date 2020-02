Emotivo gesto de un equipo de rugby al niño que sufrió bullying por su enanismo

La desgarradora historia del pequeño Quaden Bayles ha traspasado fronteras. El vídeo compartido por su madre en el que el menor, que sufre enanismo, llora desconsoladamente tras haber sido acosado en la escuela y en el que amenaza con suicidarse, ha provocado que miles de personas alcen la voz en contra de este cruel caso de bullying.



Desde personalidades del mundo del cine a deportistas de élite han querido mostrar su apoyo. Los últimos en tener un bonito gesto con el niño han sido los jugadores del Indigenous All-Stars de Australia, el equipo favorito de Quaden.



Tras enterarse del caso, el equipo mandó un vídeo de apoyo al menor, en el que le invitaban a acudir al terreno de juego. El pequeño aceptó la invitación y cumplió uno de sus sueños.



Al inicio del partido, Quaden salió al campo de la mano del capitán y con un balón debajo del brazo. Una vez en el césped, fue ovacionado por la multitud que esperaba para disfrutar del partido.





Quaden leads out the Indigenous all stars ?? #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6