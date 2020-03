Cómo y dónde ver la superluna de este lunes

La segunda luna del perigeo del año, conocida popularmente como superluna, iluminará esta noche el cielo a partir de las 18:48 horas, según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN), con una apariencia ligeramente mayor -hasta un 14%- de lo habitual y un brillo un 30% más intenso.

El hecho de que la órbita de la Luna sea elíptica hace que exista un punto en que el satélite queda a una distancia máxima de la Tierra -406.000 kilómetros- y otro en el que queda a una distancia mínima -356.000 kilómetros-, conocidos como apogeo y perigeo, respectivamente, y en este caso el perigeo lunar se producirá a las 7:33 horas del día 10, añade el OAN.

La superluna de marzo se podrá contemplar en toda España, aunque los cielos "algo enmarañados" en la mitad norte de la península "pueden desdibujar su silueta", ha subrayado a Efe Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Serán "nubes altas", que afectarán sobre todo a Madrid, Castilla y León, Navarra, La Rioja y el Cantábrico, pero "no llegarán a cubrir el cielo", por lo que cuando se vaya la luz, a partir de las 21:00 horas aproximadamente, la Luna en su perigeo será visible en todas las zonas.

"De Madrid para abajo los cielos estarán bastante limpios y sólo se podrían formar algunas nubes en el área del Mediterráneo", ha añadido el portavoz de la Aemet, quien ha destacado que en Canarias, donde "hay mucha afición a la astronomía", alguna nube alta puede afectar a las islas más occidentales y la calima puede restar algo de brillo a la Luna.

Precisamente, el Observatorio del Teide retransmitirá a partir de las 18:45 el momento en que la Luna se alineará con la sombra del volcán que corona la cumbre de Tenerife y que, por su altura y porque desde su pico tiene todos los horizontes despejados, es uno de los mejores lugares para observar la formación y evolución de la sombra de una montaña.

El Planetario de Madrid explica en su cuenta de Twitter que la luna del perigeo fue denominada superluna por el astrólogo Richard Nolle a final de los años setenta "para tintar de catastrófico el hecho de la mayor cercanía del satélite".

Y aclara que, pese a que en este evento "puede llegar a verse a nuestro satélite hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que cualquier otra luna llena que no coincida con el perigeo, no hay que engañarse, pues necesitaríamos dos lunas llenas en el firmamento a la vez para compararlas y lo más seguro es que no apreciáramos diferencia".

Según el portal meteorológico Meteored, esta superluna se podrá disfrutar durante toda la noche sin necesidad de instrumentos especiales o protección visual y tendrá un efecto sobre la Tierra conocido como mareas de perigeo o mareas vivas de mayor intensidad.

A lo largo del mes de marzo tendrán lugar otros eventos astronómicos, según el OAN, los más significativos otras dos superlunas (8 de abril y 7 de mayo), varias lluvias de estrellas, una luna roja (5 de junio) y una luna azul (31 de octubre).