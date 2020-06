La nueva normativa de la EBAU y el corte de clases aumenta la ansiedad de los alumnos

El temor a no estar bien preparados tras el corte de las clases presenciales por el coronavirus, los cambios en la normativa de la Ebau o la incertidumbre sobre el temario, van a incrementar este año la ansiedad y el habitual nerviosismo con el que los alumnos se enfrentan a esta prueba de acceso a la universidad.

Así lo han asegurado a Efe docentes, psicopedagogos y psicólogos, como el también profesor del CEU Fernando Miralles, que relata que entre un 15 y un 25% de los alumnos tienen problemas de ansiedad en los exámenes y que prevé que este porcentaje aumente considerablemente este año en la Ebau.

Los estudiantes de Navarra son los primeros que se enfrentan, a partir de mañana, a esta prueba, que realizan unos 217.000 alumnos este año y cuya preparación puede causar irritabilidad, mal humor, insomnio y algún malestar físico, además de pensamientos negativos, miedo al fracaso y a quedarse en blanco, según estos expertos.

También Extremadura y Asturias han convocado la prueba, conocida como Ebau o Evau, según la comunidad, a final de este mes, mientras que el resto han optado por hacerlas en julio.

Clases de refuerzo

Aunque los estudiantes navarros ya tienen estos exámenes encima, los de la mayoría de comunidades aún disponen de entre una y dos semanas para prepararlos, con un apoyo muy distinto dependiendo de la titularidad del centro en el que han estudiado (público, concertado o privado) y con la brecha digital dificultando mucho este proceso a los más vulnerables.

Al pasar a la fase 2 y con las evaluaciones de 2ª de Bachillerato ya cerradas, cada comunidad fue organizando clases presenciales voluntarias para ayudar a los estudiantes a preparar estas pruebas, según ha explicado a Efe el secretario de Acción Sindical del sindicato de docentes de la escuela pública ANPE, Ramón Izquierdo.

Izquierdo considera "esencial" que los alumnos cuenten con este apoyo extra presencial, aunque, si no es posible desarrollarlo, también cree que "es importante la atención telemática para resolver dudas", que para algunas asignaturas califica de "fundamental".

Una opinión que comparte el psicopedagogo y profesor de Psicología de la Universidad Abat Oliba CEU, Ramón Novella, para quien, siempre que lo permita la situación sanitaria, lo aconsejable sería la presencialidad porque "da más seguridad".

Por ello, explica que los profesores de este centro privado trabajan estos días para "dar pautas a los alumnos", tratar el contenido que entra en cada asignatura e intentar generarles "la máxima seguridad en cuanto al dominio de la prueba", además de aconsejarles sobre cómo enfocar cada una de las respuestas, ya que "cada asignatura tiene su metodología y sus criterios".

Los estudiantes, ante una preparación intensiva

Lúa y Victoria han cursado 2º de Bachillerato de Artes en un instituto público del centro de Madrid, en el que durante el tercer trimestre ha "habido pocas clases telemáticas" y se han mandado "muchos trabajos".

Se apuntaron voluntarias a las dos mañanas de clases presenciales de Lengua y Fundamentos de Arte que les ofrecieron durante la semana del 22 al 26 de junio, que califican como "un intensivo de preparación de la Ebau".

Aunque consideran que han sido muy útiles, critican que se hayan limitado a dos mañanas y dos asignaturas, porque, dicen, "ha dado tiempo a muy poco".

También han ofertado estas clases en los centros públicos de Murcia, como explica a Efe Silvia, quien, sin embargo, no se ha apuntado a ellas. Considera que no ha tenido suficiente atención on line durante el tercer trimestre y no cree que "ahora dos clases presenciales" le sirvan para resolver las dudas que ha generado en este período.

Por su parte, Asier, que asiste a un concertado en Madrid, explica que su centro ofertó clases presenciales para grupos de 15 en las que se repasaba "cada asignatura una vez a la semana", así como los profesores mantuvieron los "correos abiertos para resolver dudas", al tiempo que decidieron seguir dando clases virtuales en algunas materias.

Unas clases en las que enseñan "estrategias a seguir" para las pruebas, según Asier, que considera que, aunque "son útiles, no son imprescindibles, ya que hay gente que estudia mejor por su cuenta".

La EBAU del coronavirus

Desde ANPE, Ramón Izquierdo recuerda que la Ebau del 2020 ha cambiado para "dar mayor tranquilidad a los alumnos", al ampliar la "optatividad de las pruebas". Ha aumentado el número de preguntas a elegir por el alumno, que ya no tendrá que limitarse a dos opciones, como era hasta ahora.

Pese a ello, reconoce que estos exámenes siempre generan "dudas e incertidumbre y mucha tensión", porque los estudiantes saben que se están jugando su futuro.

En este sentido, Ramón Novella lanza un mensaje de tranquilidad y recuerda a los estudiantes que han preparado durante los dos años de Bachillerato la Ebau que normalmente aprueba un 98% del alumnado que se presenta.

"Otra cosa es que consiga nota para acceder a la carrera universitaria que han elegido en primer lugar", reconoce el pedagogo, quien asegura que "no nos tiene que preocupar que un alumno esté los días antes de la prueba nervioso o pesimista".

Defiende que tener "unos ciertos nervios está dentro de lo normal y natural", al explicar que "la ansiedad, como tal, no es mala porque activa la capacidad de respuesta del alumno".