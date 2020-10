Bianca, la perra que lleva días esperando a su dueña fallecida a las puertas de su librería

Ha vuelto a ocurrir una de esas conmovedoras historias que demuestran que la lealtad de un perro no tiene precio. Bianca lleva días esperando a su dueña fallecida a las puertas del negocio que ella regentaba.



A mediados del mes pasado Eugenia, una anciana dueña de una librería en Argentina, murió a causa de un paro cardíaco mientras dormía.



Al día siguiente, Bianca, la perrita a la que la octogenaria cuidaba por las mañanas, acudió a la librería a buscar a la mujer como acostumbraba a hacer, pero esta vez no la recibió Eugenia. Desde entonces, el can sigue esperando a la fallecida frente a su negocio.





Eugenia tenía una librería al lado de mi negocio, sin dudas una de las personas más buenas y lindas que conocí. Hace unos días falleció y miren cómo su perrita la sigue esperando ?? pic.twitter.com/92BaBug0my — Nerina (@NIrrutia) September 18, 2020

Afortunadamente, Bianca tiene una familia que cuide de ella. Una vecina de la mujer fallecida contó a los medios locales que Eugenia atendía al animal durante el día y que ella la acogía de noche. Ahora que la anciana no está, ha adoptado a la perrita.