Black Friday 2020: ¿Es mejor comprar antes o esperar a las ofertas del viernes?

Quedan muy pocos días para que se celebre el Black Friday. Sin embargo, como ya hemos comentado, las ofertas se adelantan días, incluso semanas, en algunos comercios. Por esto, surge la duda de cuándo es el mejor momento para realizar las esperadas compras.

Según el informe de Black Friday Global, que realiza estudios de mercado a nivel internacional, el mejor día para comprar suele ser el mismo viernes.

Es el Black Friday cuando aparecen las ofertas más populares. Sin embargo, esperar hasta el final puede tener sus riesgos, ya que habrá más aglomeraciones de clientes, tanto en tiendas físicas como en tiendas online.

Si eres de los valientes que aguantan hasta el final, lo ideal es hacerlo antes de que se produzcan las hacinaciones, es decir antes de que salga la gente de trabajar. Por la mañana antes de las 14:00 horas, y por la tarde antes de las 20:00 horas.

No solamente te 'enfrentas' a la masa en tiendas y los problemas en las páginas web, saturadas de recibir tantas visitas, sino que también puede ocurrir que el producto que tanto has estado esperando se agote pronto.

Aquellas ofertas más atractivas, las del precio más ajustado, suelen salir al mercado con un número limitado de productos, por lo que es recomendable que te hagas una lista con las cosas que más necesites o creas que más pueden bajar de precio para comprarlos a primera hora del día y no esperar hasta el final.

No obstante, si tienes claro lo que quieres, también puedes hacer un seguimiento de la tienda que tengas en mente para ver cómo va evolucionando el precio. Si no quieres esperar hasta el final, pueden comprarlo antes del viernes si ves que baja mucho. Eso sí, no olvides comparar el precio con distintas tiendas por si hay alguna que tiene mejores ofertas.